Olümpiavõitja kiitis Eesti judokaid: nad on suurepärases vormis

Judokate olümpiaettevalmistus on täies hoos. Pariisi mängudele pürib Eestist neli sportlast, kes MK-etappidel punkte nopivad. Seda suuremat rõõmu teeb siinsele alaliidule, et nad said Euroopa alaliidult õiguse korraldada 8.-9. juulil Tondiraba hallis MK-etappi.

"See annab ka võimaluse rohkem sportlasi meil sinna võistlema saata ja saada rahvusvahelist kogemust. Nüüd siis hakkabki olema, et hakkab iga aasta juulikuus toimuma Tallinn Open ja see tähendab, et paljud Euroopast ja võib-olla ka kaugemalt tulevad koju meile meie sportlastega võistlema," rääkis judoliidu president Kaido Kaljulaid.

Just arengut silmas pidades tahab judoliit iga aasta hakata korraldama seminare rahvusvaheliste tippude käe all. Möödunud nädalavahetusel kogunesid judokad üle Eesti Tallinna olümpiavõitja ja kahekordse maailmameistri, grusiini Lasha Shavdatuashvili käe all.

"Idee tuli sellest, et tahame oma treenereid ja sportlasi ette valmistada rahvusvaheliseks areeniks ja mis on parem selleks, kui tuua siia maailma tipud ja anda neil oma kogemust edasi," selgitas Kaljulaid.

"Olen siin seminaril näinud, et Eesti judokad on praegu suurepärases vormis. Muidugi, vaja on teha keskendunult tööd, tippu jõudmiseks peavad nad kõvasti tööd tegema," nentis Shavdatuashvili. "Oleks hea, kui siinsed judokad ei laseks järge käest. Loodan, et nad töötavad ja treenivad veelgi suurema isuga."

Kaljulaidi sõnul on kõikvõimaliku tehnilise poole kõrval siinsetel judokatel kasulik õppida teiste maade käekirja ja suhtumist. "Natukene näidata seda, et meil on võimalus veel natukene juurde keerata seda volüümi nendel treeningutel," arutles Kaljulaid. "Treeningud olid väga rasked, ma ise tegin ka hommikuse treeningu kaasa ja nüüd enam õhtul ei jaksa. No ma olen küll veteran. Aga kindlasti on nad natuke intensiivsemad ja agressiivsemad, kui meil on harjutud."