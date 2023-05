Peatreener Orefice: soovin, et mängijad oleks nii-öelda omas mullis

Esimeses alagrupimängus olid eestlannad tulemusega 3:1 paremad Lätist, Austria naised alistasid 3:0 Põhja-Makedoonia. Viimati Austriaga mängides sai Eesti eelmisel suvel peetud kontrollmängudes kirja 3:1 võidu ja 0:3 kaotuse.

Peatreener Alessandro Orefice sõnul on Austria näol tegu teisest klassist võistkonnaga, kui esimene vastane Läti. "Neil on mõned põhimängijad puudu, põhiside ja üks nurk. Aga peame meeles hoidma, et Austria on korraldajana juba koha finaalturniiril taganud ja sellest tulenevalt võib nende koosseisus ka erinevaid taktikalisi käike toimuda," lausus ta.

"Aga neil on naiskonnas huvitavaid kujusid, liidrid on kaks temporündajat ja diagonaal (Anamarija Galic), kes mängis Itaalias Perugias. Nurgaründajad on noored, ent füüsiliselt võimsad ja piisava mängutasemega. Austria panustab palju individuaalsetele võimetele ja vähem taktikale," tutvustas juhendaja vastast.

"Pärast Läti mängu oleme tegelenud analüüsiga, peame paremini esinema vastuvõtul, servil ja ka rünnakul. Tahan, et leitaks paremaid lahendusi vastavalt olukorrale.

"Vaimse poole pealt soovin, et mängijad oleksid nii-öelda omas mullis ja suudaksid välist tähelepanu jms mitte endale ligi lasta," jätkas Orefice. "Töötame nende asjade kallal igas trennis ja ka mängudes, et pidevalt areneda ja loodan, et võrreldes esimese mänguga oleme homme sammu võrra paremad."

Rahvusnaiskonna koosseis Austria vastu:

Sidemängijad: Karolina Kibbermann, Melissa Varlõgina

Diagonaalründajad: Kertu Laak, Kadi Kullerkann

Nurgaründajad: Nette Peit, Kristiine Miilen, Silvia Pertens, Nora Lember

Temporündajad: Kätriin Põld, Liis Kullerkann, Eliise Hollas, Liisbet Pill

Liberod: Kadri Kangro, Merilin Paalo