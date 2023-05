Cosmos jätkas saaliliiga finaalseeriat võidukalt

Cosmos asus mängu juhtima esimese poolaja kuuendal minutil Keiber Josue Quevedo Reyesi tabamusest. Teise värava sahistas vastaste võrku Cosmose eest 14. minutil Mark Ivanov. Cosmos jätkas ka teisel poolaja domineerimist, kui 21. ja 31. minutil jõudis sihini Juan Jose Romero Molero. Silmet sai auvärava kirja kohtumise 36. minutil Roman Bažkovi tabamusest.

Sillamäe FC NPM Silmeti poolkaitsja Raul Männi tõdes, et meeskond ei näidanud täna oma parimat mängu. "Ma ei tea, mida me kogu mäng tegime, hakkasime alles viimasel viiel-kümnel minutil mängima, kui värava lõime. Me ei anna alla – me ei ole veel midagi kaotanud, peame lihtsalt kolm korda järjest nüüd võitma. Pole midagi, lähme Kiili ja proovime võita," rääkis Männi.

Kolme võiduni mängitavat finaalseeriat juhib 2:0 Cosmos. Vajadusel järgnevad esimesele kolmele mängule ka neljas ja viies kohtumine. Jalgpalliliit avaldab järgmise kohtumise aja esimesel võimalusel.