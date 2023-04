Aasta parimaks spordiraamatuks nimetati teos laskesuusatamisest

Auhinnaskulptuuri võtsid vastu autorid Kristi Kirsberg ning Jan Jõgis-Laats. Võitnud raamatu näol on tegemist esimese eestikeelse laskesuusatamise teosega, millest leiab intervjuusid tipptegijatega, eestlaste mälestusi ja ala nüansside selgitusi lihtsal moel. Autorid annavad vastused mitmetele laskesuusatamisega seotud küsimustele, erinevatest võistlejatest ja nende saavutustest.

Raamatuauhinna žürii liikme ja Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi peavarahoidja Kaarel Antonsi sõnul paistis raamat silma oma huvitava ja uuendusliku ülesehitusega, milles on autorid väga oskuslikult seostanud Eesti oma sportlased ajaloo rahvusvahelise ala teemadega. "Raamat laskesuusatamisest on hädavajalik, kuna suuremad varasemad spordiloolised käsitlused Eestis sellest spordialast või ka tuntumatest spordikangelastest kahjuks puuduvad," ütles Antons. "Mainimata ei saa ka jätta, et meil on hea meel, et esmakordselt on Hacki auhinna üks võitja ja põhiautor naisterahvas."

Kristi Krisberg ütles oma tänukõnes, et nende raamat on saanud väga head tagasisidet: "Seega tundub, et tasus ära see tegemine," lisas ta.

Žürii tänavune koosseis: ajakirjanikud Priit Pullerits ja Maarja Värv, EOA president Neinar Seli ning spordimuuseumi juhatuse liige Siim Randoja ja peavarahoidja Kaarel Antons.

Georg Hackenschmidti raamatuauhind on Eesti Olümpiaakadeemia ja Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi 2011. aastal asutatud auhind, mille eesmärk on propageerida ja esile tõsta eestikeelset spordikirjandust. Auhinnaga kaasneb aukiri, auhinnaskulptuur ja Eesti Olümpiakomitee rahastatav rahaline preemia 1000 eurot.