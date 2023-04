Nädalavahetusel võetakse Eestis mõõtu uuel fitnessialal

Võistluse viib läbi Rahvusvahelise Kulturismi ja Fitnessi Föderatsiooni (IFBB) sportaskomisjoni juht Ott Kiivikas, kes on võtnud uue ala arendamise Eestis oma aktiivseks südameasjaks.

Fitness Challenge on laiale harrastajate ning sportaste hulgale mõeldud jõu ja vastupidavuse mitmevõistlus, mis koosneb kuuest harjutusest, mida sooritatakse kaheminutilise tööajaga ja kaheminutilise puhkeajaga. Võistleja jaoks on võistlus läbitud siis, kui on sooritatud kõik kuus harjutust maksimumkordustele. Harjutused on rippes lõuatõmme kangile, kastile hüpped, rööbaspuudel surumine jalad ees, väljaasted kangiga, keretõsted raskusega ja kosmonaut koos hantlite surumisega üles.

Uus ala kõnetab lisaks kulturismi ja fitnessi harrastajatele väga paljusid elupõliseid jõu- ja vastupidavuse treeninguid harrastanud jõusaalisõpru ning annab uue võimaluse väljakutseks ja võistlemiseks. Esimestele Eesti Karikavõistlustele on registreerunud muljetavaldav hulk erinevate muude spordialade tippharrastajaid.

Välja saab tuua meeste hulgas näiteks street workout'i fanaatikud Kaspar Kallase, kes on mullune Eesti meister kalisteenik / street workout'i alal ning Erik Naissaare, kes on Eesti kalisteenika liidu president ja Euroopa meistrivõistluste seitsmenda koha omanik kalisteenikas.

Neile pakuvad konkurentsi Eesti tipptreppijooksja, neljakordne kõrghoone kuningas Sander Kaur, värske Eesti meister kreeka-rooma maadluses Andreas Välis ja Eesti absoluutne meister jõutõstmises Argo Erit.

Kergejõustiku amatööride ning Eesti majanduse tippjuhtide taset näitab Ralli Estonia peakorraldaja Tarmo Hõbe, kes on muuhulgas läbinud 30 täispikka maratoni. Samuti on võistlustules Eesti esimesed Fitness Challenge võistlejad ning Arnold Classic Fitness Challenge võitjad Margo Kuiv ja Rene Laane. Kulturismi ja fitnessi alalt paneb ennast ja konkurente proovile mitmekordne Eesti meister klassikalises kulturismis Egert Oiov.

Naiste hulgas võtavad teiste seas omavahel mõõtu näiteks absoluutne Eesti meister juunioride bikiinifitnessis Amani Kiivikas ja korvpalli veteranide vanuserühma Euroopa ja maailmameister Gerta Müller.

Ott Kiivikas märgib, et rahvusvaheline alaliit on uue põneva ja võistlusliku ala arendamise ja populariseerimise võtnud erilise tähelepanu alla kogu maailmas ning ala populaarsus kasvab plahvatuslikult kuna ala ühendab ja toob kokku erinevate spordialade sportlasi.

"See ala peaks huvi pakkuma nii meediale kui ka suurele hulgale pealtvaatajatele tänu oma põnevusele ja vaatemängulisusele," lausus ta. "Spordiala põnevus nii võistlejatele kui ka pealtvaatajatele seineb selles, et on võimalik kokku tuua ja omavahel mõõtu võtma panna eri spordialade sportlasi. Samuti ei nõua ala sedasorti spetsiaalset ettevalmistust nagu lavakulturism ja fitness ning seetõttu on see jõukohane väga laiale hulgale spordisõpradele."

Võistlused toimuvad laupäeval, 29. aprillil 2023 algusega 12.00 Tallinnas Sparta Spordiklubis.