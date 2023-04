Roops: oleme võimelised kõigiga mängima

Roops ütles ERR-ile, et Eesti naiskond mängis kaitses hästi, kuid vajab rünnakul veidi rohkem eneseusku. "Pallivõitmise momente oli palju, aga me tihti kohkusime selle ees. See tuli meile üllatusena, et kaitses võidame palli. Nendega tuleb natuke vaeva näha, just see üleminek kaitsest rünnakusse. Kui me need korda saame ja saame natuke eneseusku, siis tulevad väravad ka," ütles koondise peatreener.

Kohtumise ainus värav leidis aset esimese poolaja viimasel minutil, kui ukrainlannad mängisid Eesti kaitseliini üle ning Olga Ovditšuk külalised juhtima viis. "Tekitasime teisel poolajal päris hea võimaluse, et värav lüüa, korra käis pall latis," ütles Roops Liisa Merisalu 64. minuti väravavõimaluse kohta.

Peatreener ütles, et tugev mäng Ukrainaga näitas, et Eesti koondis on suuteline kõigi vastu mängima. "Meil on väga tugev võistkond, kes usub iseendasse ja oleme võimelised kõigiga mängima. Ei lähe ühtegi mängu kaotama," sõnas Roops, lisades, et võrreldes eelmise aastaga on koondises näha aina enam ühist arusaama sellest, kuidas naiskond mängima peaks.

Peatreeneri sõnul koguneb koondis taas maikuus, et valmistuda suviseks koondiseaknaks.