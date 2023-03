U-21 koondis mängis Bahreiniga taas viiki

Suurema osa mängust said Eesti noormehed mängida ühemehelises enamuses: juba mängu 8. minutil teenis punase kaardi Mubarak Mohamed Mubarak, jättes kodumeeskonna väljakule kümnekesi. Avapoolajal Eesti seda enda kasuks pöörata ei suutnud, ent 61. minutil mindi kohtumist juhtima, kui penaltilöögil oli täpne vahetusest sekkunud Aleksandr Šapovalov. Paraku tegid vastased lõpuminutitel seisuks 1:1, kui 86. minutil saatis karistuslöögist palli värava ristnurka Ali Omar Ali Kamel.

Koondise peatreeneri Sander Posti sõnul mängis kohtumise alguses punase kaardi saanud Bahrein kaitses kompaktselt. "Raske oli neid lahti murda. Esimesel poolajal meil väga palju võimalusi ei tekkinud, teisel tekkis rohkem ning ühe neist suutsime ära lüüa. Kaitses mängisime täna väga hästi ning vastasel võimalusi ei olnud. Küll aga ei saa rahul olla ründetegevusega - kindlasti oleksime pidanud paremad lahendused leidma," rääkis Post.

Treener lisas, et mängud Bahreini vastu andsid mängijatele võimaluse areneda. "Võistkonnas on emotsioon hea. On hooaja algus, mis tähendab, et mängijad ei ole nii heas vormis, kui nad võiksid olla, aga paljud said mängida ja ennast näidata, mis on positiivne," selgitas Post.

Reedel mängis U-21 koondis enda esimese mängu Bahreini vastu, kus lõid mängu peale kolm viigiväravat. Mängu lõpuks pidid meeskonnad leppima 3:3 viigiga.

Kohtumised Bahreiniga olid osa noormeeste U-21 koondise ettevalmistusest tänavu algavaks EM-valiksarjaks. Loosi tulemusel kuulub Eesti kuueliikmelisse alagruppi, kus minnakse vastamisi Kosovo, Bulgaaria, Iisraeli, Poola ja vanuseklassi valitseva meistri Saksamaaga. Valiksarja esimene kohtumine peetakse 20. juunil, kui võõrsil minnakse vastamisi Kosovo eakaaslastega.