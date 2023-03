Hein pärast kaotust Ungarile: otsustavaks said pisidetailid

"Otsustavaks said pisidetailid. Sellisel tasemel on pisidetailid need, mis otsustavad, kas võidad või kaotad mängu. Kokkuvõttes oli võrdne mäng, sest mõlemad võistkonnad suutsid häid võimalusi luua ja mängisid agressiivset jalgpalli," rääkis Eesti esikinnas.

Ungari sai 68. minutil võimaluse kahe väravaga juhtima minna, kui Nikita Baranov jooksis Eesti karistusalas pikali Milos Kerkeze, kuid Hein tõrjus Roland Sallai 11-meetri trahvilöögi ning tegi mängu jooksul veel mitu head tõrjet. "Tegin tähtsatel momentidel häid tõrjeid, aga reaalsus on see, et ühe värava ikkagi lasin endale lüüa. Kahjuks võidu- või viigipunkti kätte ei saanud. Meil on veel arenemisruumi," märkis Hein.

Eesti koondist ootab 27. märtsil ees EM-valiksarja kohtumine Austriaga. "Peame pea püsti hoidma. Tegime Ungari vastu korraliku partii ja nägime kohti, kus oleme arenenud. Meie mängupilt on kõvasti paranenud. Austria vastu peame sama agressiivselt peale minema ja mängima oma mängu. Kindlasti läheme mängule vastu punktimõtetega," lisas Hein.