Portugal kostitas Luksemburgi kuue väravaga, Soome alistas Põhja-Iirimaa

Jalgpalli EM-valiksarjas näitas Portugal taas klassi, kui lõid Luksemburgi väravasse lausa kuus palli. Soome ei vajanud enamat, kui üks värav, et Põhja-Iirimaa alistada.

Pärast eelmise neljapäeva 4:0 Liechtensteini üle sai Portugali suurepärane hoog pühapäeva õhtul veel jätku, kui Luksemburgi vastu saadi kirja lausa kuus väravat. Portugal lõi esimese 31 minutiga neli väravat, neist kaks Cristiano Ronaldo jala pealt. Väravatega said veel hakkama Joao Felix, Bernardo Silva ja teisel poolajal said jala valgeks ka Otavio ning Rafael Leao.

Portugal hoiab J-alagrupis kahe domineeriva võiduga kindlat esikohta. Slovakkia on võitnud ühe mängu ja mänginud ühe viiki, nii Bosnia ja Hertsegoviina kui ka Island on kahest mängust võtnud ühe võidu.

H-alagrupi kohtumises Soome ja Põhja-Iirimaa vahel vajasid soomlased vaid üht väravat, mis sündis mängu 28. minutil. Kuigi Põhja-Iirimaa sai hetkeks 63. minutil viigiväravat tähistada, tühistasid kohtunikud siiski käega mängimise tõttu värava ja enam mängus väravavõrgud ei liikunud.

Soome on grupis pärast kaht mängu neljandal kohal, esikohal on kahe võiduga Sloveenia, nii Taani kui ka Kasahstan on kahest mängust saanud ühe võidu ja ühe viigi.

Pühapäevased EM-valiksarja tulemused:

Malta - Itaalia 0:2

Slovakkia - Bosnia ja Hertsegoviina 2:0

Inglismaa - Ukraina 2:0

Liechtenstein - Island 0:7

Sloveenia - San Marino 2:0

Kasahstan - Taani 3:2