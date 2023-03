Galerii: FC Cosmos sai enda valdusesse ka karikavõistluste karika

"Eks karikavõistlused ongi selline turniir, mille võitmise pealt on järgmisel nädalal hea alustada meistrivõistluste play-off'i" sõnas FC Cosmose kapten Mark Ivanov, kelle sõnul said finaalis otsustavaks nende meeskonna suuremad kogemused.



"Vastane oli kogenum ja meil jäi puudu realiseerimisest. Näiteks kui me oleksime esimese poolaja lõpus suutnud sisse lüüa 10 meetri karistuslöögi, oleks poolaeg lõppenud 1:1 ja mängupilt oleks võinud olla hoopis teine," ütles esimest korda karikafinaalis mänginud Jõhvi FC Phoenixi peatreener Vladimir Aga.

FC Cosmos läks 12. minuti alguses ukrainlase Vitali Katerõnini löögist juhtima ja rohkem väravaid avapoolajal ei sündinudki. Mängu saatus otsustati teise poolaja 15. minutil, kui 16 sekundi jooksul olid täpsed Daniel Gross ja Deniss Vnukov.

Vnukov tunnistati ka fännide ja ekspertide küsitlusel võitjate parimaks mängijaks. Jõhvilastest sai selle auhinna Jelissei Zahharov.

FC Cosmosel on nüüd lisaks karikavõistluste karikale auhinnakapis ka eelmisel kevadel võidetud meistritiitli eest saadud karikas ja sügisel saadud superkarikas. FC Cosmosele oli see neljas karikavõistluste finaal, varasemast oli ette näidata 2016. aasta karikavõit.

12. korda toimunud saalijalgpallikarikavõistluste otsustavad mängud peeti esimest korda uue formaadiga. Pühapäevasele finaalipäevale eelnesid laupäevased poolfinaalid, kus Tallinna FC Cosmos alistas 5:4 (4:2) Sillamäe NPM Silmeti ning Jõhvi FC Phoenix oli 4:1 (2:0) parem JK Kohilast.