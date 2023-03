Saalijalgpalli karikavõitja selgub uut moodi

Sillamäel Kalevi spordikompleksis peetakse laupäeval poolfinaalid ning päev hiljem on kavas finaal. Neljast otsustavasse turniirijärku pääsenud meeskonnast on vaid üks, 2016. aasta karikavõitja Tallinna FC Cosmos varem poolfinaalis mänginud. JK Kohila, Sillamäe NPM Silmet ja Jõhvi FC Phoenix on karikavõistlustel nelja parema hulgas esimest korda.

Karikavõistluste finaalturniir toimub meistrivõistluste väikesel vaheajal. Meistrivõistlustel lõppes eelmisel nädalal põhiturniir ja märtsi lõpus jätkavad kaheksa paremat meeskonda play-off'is, selgitamaks saalijalgpallis Eesti 17. meistrit.

Karikavõistluste poolfinaalide esimeses paaris on laupäeval kell 15 vastamisi JK Kohila ja Jõhvi FC Phoenix, kes meistrivõistlused lõpetasid vastavalt 8. ja 4. kohal. Põhiturniiril sai mõlemas nende meeskondade omavahelises kohtumises võidu Jõhvi: 17. detsembril Jõhvis oli seis 9:1 ja 11. märtsil Kohilas peetud "poolfinaali peaproovi" suutis kohtumise eelviimase minuti lõpus 2:3 kaotusseisu jäänud Jõhvi võita 4:3.

Loosi tahtel nii 1/16- kui ka 1/8-finaalis vaba olnud JK Kohila pidas teel poolfinaali vaid ühe kohtumise, alistades veerandfinaalis kodus FC Jõgeva Wolvesi 10:0 (4:0).

Jõhvi tee poolfinaali oli keerulisem: 1/16-finaalis alistati Narva United FC 3:2 (2:1), 1/8-finaalis oldi parem esiliiga meeskonnast FC Otepää 5:1 (2:1) ja veerandfinaalis saadi skooriga 6:4 (3:2) jagu Tartu Ravens Futsalist. Kusjuures nii kahes esimeses ringis kodus kui ka veerandfinaalis võõrsil jäid jõhvilased 0:1 kaotusseisu.

Laupäevases teises, kell 18 algavas poolfinaalmängus kohtuvad Tallinna FC Cosmos ja Sillamäe FC NPM Silmet, kes lõpetasid meistrivõistlused vastavalt 1. ja 3. kohal. Meistrivõistluste raames peetud esimene kohtumine lõppes 3. detsembril Sillamäel FC Cosmose 6:2 võiduga, 18. veebruaril Kiilis oli lõppseisuks 6:6, kusjuures "kosmonaudid" viigistasid alles kolm sekundit enne kohtumise lõppu. Meeskonnad on korra varem kohtunud ka karikavõistlustel, kui hooajal 2019/2020 võitis FC Cosmos võõrsil 0:2 kaotusseisust 7:3.

Teel poolfinaali alistas FC Cosmos 1/16-finaalis Ahja spordihoones 21:3 (9:0) rahvaliiga meeskonna FC TRT77/RA BBQ, 1/8-finaalist saadi mänguta edasi ja veerandfinaalis oldi võõrsil 4:2 (2:1) parem esiliiga meeskonnast Narva United FC II.

Sillamäe FC NPM Silmet oli 1/16-finaalis loosi tahtel vaba, 1/8-finaalis alistati kodus 12:3 (8:2) Aruküla Radius ja veerandfinaalis võideti võõrsil karikakaitsjat Viimsi FC Smsraha 1:3 kaotusseisust 4:3 (1:1).

Poolfinaalide edukamad võistkonnad mängivad pühapäeval kell 15 finaalis. 3. ja 4. kohta välja ei selgitata.

Kui karikamängude normaalaeg võitjat ei selgita, siis mängitakse lisaaeg 2x5 minutit ning kui ka siis võitja ei selgu, lüüakse penalteid.

Saalijalgpallikarikavõistluste edukaim meeskond Viimsi on pälvinud neli esikohta: aastal 2018 saadi võit FC Rinopali nime all, 2019., 2020. ja 2021. aastal FC Smsraha nime all. Kolm karikavõitu on saanud Tallinna SK Augur Enemat (2013, 2014, 2017). Üks karikavõit on ette näidata Tallinna meeskondadel Maccabi (2012), FC Anži (2015) ja FC Cosmos (2016).

Senised karikafinaalid

2021/2022

18.03.2022, Viimsi kooli spordikompleks

Viimsi FC Smsraha – Tallinna FC Cosmos 7:5 (la; 3:4, 1:0, 3:1)

Nikita Filin 1:0, Keiber Quevedo 1:1, Ervin Stüf 2:1, Keiber Quevedo 2:2, Alexander Moreno 2:3, Maksim Babjak 2:4, Igor Vassiljev 3:4, Ervin Stüf 4:4, Nikita Andrejev 5:4, Alexander Moreno 5:5, Artur Makarov 6:5, Ervin Stüf 7:5.

2020/2021

Karikavõistlused jäid koroonaviiruse tõttu pooleli.

2019/2020

15.02.2020, Viimsi kooli spordikompleks

Viimsi FC Smsraha – Tallinna FC Cosmos 3:2 (2:0)

Oleksi Fetko 1:0, Oleksandr Sorokin 2:0, Jevgeni Merkurjev 3:0, Kirill Ianovitskii 3:1, Nikita Saltykov 3:2.

2018/2019

16.02.2019, Võru spordikeskus

Viimsi FC Smsraha – Rõuge Saunamaa 7:4 (3:0)

Oleksandr Sorokin 1:0, Jevgeni Merkurjev 2:0, Artur Makarov 3:0, Ervin Stüf 4:0, Edwin Stüf 5:0, Tarvo Piho 5:1, Kristo Perli 5:2, 5:3 ja 5:4, Jevgeni Merkurjev (pen) 6:4, Ervin Stüf 7:4.



2017/2018

25.03.2018, Tallinna Kalevi spordihall

Viimsi FC Rinopal – Narva United FC 4:4 (la; 3:2, 0:0), penaltid 3:2

Andrei Panteleev 0:1, Sergey Šilkov 0:2, Jevgeni Merkurjev 1:2, Andrei Panteleev 1:3, Anton Smetanin 2:3, Andrei Panteleev 2:4, Anton Smetanin 3:4, Artur Makarov 4:4.

2016/2017

04.03.2017, Võru spordikeskus

Tallinna SK Augur Enemat – Rõuge Saunamaa 6:5 (la; 3:3, 1:1, 2:1)

Magnus Martinson 1:0, Arsen Katšmazov 2:0 (ov), Lehar Savikink 2:1 ja 2:2, Kristo Perli 2:3, Andrei Antonov 3:3, Vladislav Tšurilkin 4:3 (pen), Kert Joakit 4:4, Mait Anton 5:4, Vladislav Tšurilkin 6:4, Oliver Ossipov 6:5.

2015/2016

06.03.2016, Kiili spordihoone

Tallinna FC Cosmos – Tallinna Maccabi 4:1 (0:0)

Juri Amosov 1:0, Erik Grigorjev 2:0, Sergei Balbutski 2:1, Ilja Krivošein 3:1, Juri Amosov 4:1.

2014/2015

29.03.2015, Kiili spordihoone

Tallinna FC Anži – Tallinna SK Augur Enemat 4:0 (1:0)

Ragnar Rump 1:0, Juri Pronin 2:0, Jevgeni Merkurjev 3:0, Sergei Kostin 4:0.

2013/2014

30.03.2014, Kiili spordihoone

Tallinna SK Augur Enemat – FC Starbunker Maardu 11:3 (5:1)

Magnus Martinson 1:0, Roman Minlibajev 2:0 ja 3:0, Andrei Russak 3:1, Mait Anton 4:1, Tõnis Kaukvere 5:1, Ilja Zelentsov 5:2, Rasmus Munskind 6:2, Klimenti Boldyrev 6:3, Roman Minlivajev 7:3, 8:3, 9:3, 10:3, Indrek Rist 11:3.

2012/2013

30.03.2013, Kiili spordihoone

Tallinna SK Augur Enemat – Tapa Kirde kaitseringkond 8:2 (4:0)

Antti Arst 1:0, Ramus Munskind 2:0, Antti Arst 3:0, Rauno Nõmmiko 4:0, Priit Murumets 5:0, Raido Reinsalu 5:1, Martin Taska 6:1 ja 7:1, Taavo Velt 7:2, Roman Minlibajev 8:2.

2011/2012

18.03.2012, Kiili spordihoone

Tallinna Maccabi – Viimsi FC Raketa 6:4 (4:1)

Mark Švets 1:0, Andrei Titov 2:0, Aleksandr Berg 3:0, Aleksei Polgihh 4:0 (ov), Aleksei Polgigg 4:1, Juri Amosov 4:2, Arturs Jerofejevs 4:3, Mihhail Šrubkovski 4:4, Maksim Rõtškov 5:4 ja 6:4.