Saalijalgpalli karikavõistlustel loositi avaringi paarid

Konkurentsis on kõik kümme saalijalgpalli meistriliiga meeskonda, Esiliigast on võistlustules üheksa võistkonda ning rahvaliiga esindajaid on viis. Loos viis kokku ka kõrgliiga meeskonnad, kui Rummu Dünamo võõrustab avaringis Viimsi Smsraha ning Jõhvi Phoenix kohtub Narva Unitediga.

Vastaste loobumisel pääsesid järgmisesse ringi JK Kohila ja Sillamäe FC NPM Silmet.

Vastavalt tüüpkalendrile on esialgne kohtumiste toimumisaeg 2. november, kuid lõplikud mänguajad selguvad võistkondade kokkuleppel ja on nähtavad Eesti Jalgpalli Liidu kodulehel.

Saalijalgpalli karikavõistluste 1/16-finaalid:

Narva United FC II (EL) – FC Pirates (SRL)

FC TRT77 / RA BBQ (SRL) – Tallinna FC Cosmos (CSL)

Rummu Dünamo (CSL) – Viimsi FC Smsraha (CSL)

FC Otepää (S.EL) – Püssi SK (SRL)

Tallinna FC Cosmos II (S.EL) – Tori Põrgulised (SRL)

Sillamäe FC NPM Silmet II (S.EL) – Tallinna FC Bunker Partner (S.EL)

FC Äksi Wolves (S.EL) – FC Jõgeva Wolves (CSL)

Aruküla Radius (CSL) – FCS Valge (SRL)

Jõhvi FC Phoenix (CSL) – Narva United FC (CSL)

Saku Sporting Rapla (S.EL) – Tartu Ravens Futsal (CSL)

* CSL – Coolbet saaliliiga, S.EL – saali Esiliiga, SRL - saali rahvaliiga