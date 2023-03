Karjääri lõpetav Herrmann-Wick võitis sprindi, Simon krooniti üldvõitjaks

Mõlemad lasketiirud puhtalt läbinud Herrmann-Wick võttis oma MK-hooaja kolmanda võidu. Esikohast jäi napilt ilma rootslanna Hanna Öberg, kes läbis samuti tiirud eksimusteta, kuid kaotas Herrmann-Wickile 3,5 sekundiga. Pjedestaali viimasele astmele pääses Öbergi koondisekaaslane Anna Magnusson (0; +33,1).

Esikolmikule järgnesid prantslannad Chloe Chevalier (0; +33,4) ja Julia Simon (1; +39,3), viimane kindlustas 1048 punktiga MK-sarja üldvõidu. Simon noppis hooaja jooksul kolm etapivõitu ning lõpetas veel seitsmel korral esikolmikus. Ühtlasi sai Simonist esimene prantslasest üldvõitja pärast Sandrine Bailly' 2004/05 hooajal.

Kaheksa parema hulka jõudsid veel tšehhitar Tereza Vobornikova (0; +42,7), itaallanna Lisa Vittozzi (1; +43,3) ja sakslanna Janina Hettich-Walz (0; +43,7). Karjääri lõpetamisest teatanud prantslanna Anais Chevalier-Bouchet ja Marte Olsbu Röiseland said vastavalt üheksanda (2; +58,9) ja 32. koha (2; +1.33,6).

Johanna Talihärm tegi hooaja parima sõidu, pälvides kahe trahviga 35. koha (+1.38,8). Tuuli Tomingas tuli ühe trahviga 37. kohale (+1.40,0), Susan Külm kahe trahviga 70. kohale (+2.38,1) ja Regina Ermits kolme trahviga 74. kohale (+2.44,7).

Enne võistlust:

Reedel viibis naiste 7,5 km sprindivõistluse start keeruliste ilmaolude tõttu esmalt pool tundi ning hiljem lükati üldse edasi laupäevaks.

Naiste seas on tänavu ainsana kaks sprinti võitnud karjääri lõpetav sakslanna Denise Herrmann-Wick, kes võidutses detsembris Hochfilzenis ja ka maailmameistrivõistlustel Oberhofis. Herrmann-Wick on ka sprindi arvestuses 310 punkti liider, teine on itaallanna Dorothea Wierer 296 punktiga ja kolmas rootslanna Elvira Öberg 263 punktiga. MK-sarja üldliider Julia Simon jääb Öbergist maha 13 punktiga.

Eestlannadest on sel hooajal kolmel korral punktikohale jõudnud Tuuli Tomingas, kes parimal juhul sai 19. koha, ning Susan Külm, kes on punkte teeninud kahel korral.

Holmenkollenis on stardinimekirjas 104 naist. Eestlannadest pääseb esimesena rajale Tuuli Tomingas (nr 30), siis Susan Külm (37), Regina Ermits (82) ning lõpuks Johanna Talihärm (nr 100).