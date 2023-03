Tobreluts: üksiku märgi oleks keegi alla saanud, aga siin polnud küsimust

"Seda tuleb ette, aga mitte väga tihti," kinnitas treener Indrek Tobreluts Holmenkollenis ERR-ile. "Täna lükati esialgu 30 minutit edasi, sel hetkel oli nähtavus tegelikult päris hea ja olin ise täiesti kindel, et võistlus toimub. Ka esimese pealelaskmise vahetuse ajal olid sellised tingimused, et sportlased tabasid märki. Teine vahetus oli juba täiesti võimatu ja siin ei olnudki küsimust. Võib-olla mõne üksiku märgi oleks keegi alla saanud, aga sellise nähtavusega pole võimalik võistlust korraldada."

"See oleks olnud täiesti loterii ja see ei meeldi kellelegi," jätkas Tobreluts. "Sellistes olukordades pole aga isegi loterii, siin pole lihtsalt võimalik. Laupäeval on sprint, jälitussõitu ei toimu, sprindi põhjal toimub mass-start. Uus loosimine sprindis, uued stardinumbrid ja valmistume homseks."

"Rajaolud olid tegelikult vaatamata tugevale lumesajule päris head, rajapõhi oli tugev ja rada pehmeks poleks läinud," lisas treener.

Naiste sprint toimub uue ajakava alusel laupäeval kell 16.