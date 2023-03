Talihärm hooaja parimast sõidust: näitasin, milleks ma tegelikult võimeline olen

"Lasin endast välja viimased kaks hooaega, kus olid ainult kivid ja kännud ja okkad ja mis kõik veel. Minu jaoks jäi tänavune hooaeg lühikeseks. Mul pole tekkinud mingisugust maagilist sõiduvormi, sain lihtsalt oma hingamisprobleemidele lahenduse. Kui saab hingata, siis on lihtsam suusatada. Täna näitasin, milleks ma tegelikult võimeline olen," rääkis Talihärm.

"Tulemus ei ole midagi erilist, olen varasemalt paremaid kohti saavutanud, aga selle sõiduga näitasin endale, et minus on väga palju sisu. Kui tervis on korras ja hingamisprobleeme pole, siis on kõik võimalik," jätkas Talihärm. "Tahaks loota, et hingamisega on nüüd kõik korras. Tahaksin tänada Eesti arste, kes on mind aidanud. Aitäh, et mulle uue hingamise andsite!"