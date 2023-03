Tobreluts: head tulemused on Tuulile enesekindlust lisanud

"Tervised on korrad ja valmistuvad võistluseks," ütles Tobreluts.

Tema õpilane Tuuli Tomingas sai eelmisel nädalal Östersundi MK-etapil tavadistantsil 15. koha ja tagas sellega koha ka ühisstardist sõitu, kus sai 12. koha. Paar nädalat varem MM-il oli ta tavadistantsil koguni kuues. "Kindlasti need head stardid on enesekindlust lisanud ja natuke mõjutab, aga see on nüüd minevik ja keskendume eelseisvale stardile," sõnas Tobreluts.

Kas head võistlused on pannud ka pinge peale, et tahaks ka nüüd Holmenkollenis ühisstardiga sõitu pääseda? "Arvan, et seda survet pigem ei ole, ta naudib seda protsessi ja seda seisu," mõtiskles Tobreluts. "Mingit kindlust ei ole, püüame püsida hetkes ja keskenduda hetketegevusele. Vaatame, kui hästi see siin õnnestub."

Oslo Holmenkolleni MK-etapil on kavas sprindid, jälitussõidud ja hooajale tõmmatakse joon alla ühisstardist sõitudega. Esimesena sõidetakse meeste 10 km sprint, mille otseülekanne algab neljapäeval Eesti aja järgi kell 16 ETV2-s ja ERR-i spordiportaalist. Eestlastest on stardis Kristo Siimer, Raido Ränkel, Robert Heldna ja Tuudor Palm.

"Päike paistab ja ilm on ilus, aga tiirus on tuul üsna keeruline ja ega ta järgnevatel päevadel lihtsamaks ei lähe," ütles Tobreluts pärast meeste treeningut. "Naiste sprindipäevaks lubab tugevat lumesadu, aga see on alles paari päeva pärast, saab näha. Olud saavad siin kindlasti päris rasked olema."