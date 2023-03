Saalijalgpallikoondis jäi maailma tipule kindlalt alla

Tugev vastane asus mängu valitsema juba neljandal minutil Soufiane El Mesrari tabamusest. Esimene poolaeg lõppes skooriga 5:0. Teisel poolajal jõudis Maroko sihini veel kuuel korral, kirjutab jalgpalliliit.

"Mängisime maailma ühe tugevaima võistkonnaga – saime näha, mida ja kuidas maailma üks parim tiim teeb," rääkis koondise peatreener Madis Rajando. "Minu poolt austus mängijatele, et nad pingutasid lõpuni, panid kõik mängu ja mingit murdumist ei toimunud," võttis Rajando mängu kokku.

Teisipäeval kohtutakse Marokoga uuesti. "Üritame ära taastuda, et veel rohkem võidelda ja pingutada. Siin ei olegi mingit muud võluvitsa, mis meid suudaks tõsta sellisele tasemele nagu Maroko," rääkis Rajando eesmärkidest. "Peame veel rohkem keskenduma ja distsipliini juurde panema."

Mida on sellisel tasemel koondiselt õppida? "Kõike. Kui me suudaksime nii füüsiliselt kui tehniliselt midagi järgi teha, oleks see meile juba suur pluss," rääkis peatreener.