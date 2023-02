Markvardt medališansist: kui Ilves on liidrist hüppe järel kuni 20 sekundi kaugusel

Eesti suusakoondise suurimal lootusel Planicas toimuvatel maailmameistrivõistlustel ehk kahevõistlejal Kristjan Ilvesel on üks start seljataga ja üks veel ees ootamas. Normaalmäe võistlus kulmineerus kuuenda kohaga, aga tavaliselt on tal suur mägi rohkemgi sobinud. ERR-i spordisaate stuudios kommenteeris olukorda Eesti Suusaliidu juhatuse liige ja endine tippkahevõistleja Ago Markvardt.

Kuidas sina kuuenda kohaga võistlusega rahule jäid? Me kõik teame, et Kristjanil on selleks võimed olemas. Ta on ka enne seda näidanud MK-etappidel, milleks suuteline on.

Loomulikult olen sellega väga rahul. Ma arvan, et ei ole ainuke, kes sellega rahul on. Kristjan Ilves on ilmselt ainuke, kel natuke kripeldama jääb. Tema eesmärgid on kõvasti kõrgemale seatud. Aga teame, et väike mägi ei ole olnud temale siiani kõige sobivam, kuigi selle aasta esimene poodiumikoht tuli ka väikeselt mäelt. Loomulikult oleme kõik õnnelikud ja usun, et Kristjan ise ka tagantjärele vaadates jääb sellega rahule. Peaaegu nädala pärast on ju veel ka suure mäe võistlus, mis annab võimaluse vigade paranduseks.

Ütlesid ka, et tema on suure mäe võistluse tüüpi võistleja, aga tema tõestab, et suudab olla medalikonkurentsis kahel alal. Kust see võis tulla, et tulemusi hakkas tulema ka normaalmäelt?

See on jooksvalt lähtuvalt kogu hooajal tehtud tööst. Hooaja alguses oli küll päris palju nüansse, millega ta ei saanud oma hüppeid selliseks nagu vaja. Nad tegid peale Otepää MK-d ja vahepeal päris kõvasti mägedel trenni ja suutsid tehnika ja asjad viia tasemele, et ta on suuteline saavutama tulemusi ka väiksel mäel.

Nüüd on aega nädal. Mida ta tegema peaks? Kas see võib mõjuda suusavormile?

Mina ei ole kindlasti õige mees seda talle ütlema. Tal on olemas väga hea treener, norralane. Nad on kindlasti plaani valmis teinud. Kindlasti nad osalevad kõigil hüppetreeningutel, mis on võimalik. Suure mäe treeningud algavad ülehomme. Homme nad mäele ei lähe. Aga esimesed hüpped näitavad ära, mis seisus ta suure mäe peal on. Jääb veel päevi, kus nad kindlasti teevad ka tõsist murdmaatreeningut: kiirendusi, lõike. Et laupäeval suurepärases hoos olla.

Oled esimest korda elus Planicasse teel, et näha Kristjan Ilvest võistlemas. Kõik loodame, et medal tuleb - ta on konkurentsis. Mida võiksime oodata?

Selleks, et Kristjan võidaks laupäeval medali, peab olema tegelikult natuke õnne. Seal on keerulised ilmaolud, tuul keerutab päris palju. Väga loodame, et see õnn on tema poolt ja ta saab väga hea vastutuule. Kogu võistluse lõpptulemusele pannakse alus hüppemäel. Kui ta suudab olla liidrist 20 sekundi kaugusel või ise liider, siis on kindlasti võimalus see medal võtta. Loomulikult - suusasõiduks peab tal olema kaasas keegi tugevam, kellega koos startida ja kogu distants läbida või kedagi püüda.