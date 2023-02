Norralased võtsid meeste suusavahetusega sõidus nelikvõidu

Pärast 15 km klassikasõitu jõudis vahetusalasse esimesena soomlane Iivo Niskanen, kes pidi vabatehnika avaringile minnes oma liidrikoha Krügerile loovutama. Kläbo ja Röthe suutsid vabatehnika esimeses pooles Krügeriga sammu pidada, aga teises pooles leidis hilisem võitja lisakäigu ja edestas koondisekaaslasi lõpuks pisut enam kui kümne sekundiga.

Norralaste nelikvõidu vormistas Pal Golberg (+45,9). Vähem kui minutiga kaotas võitjale ka viienda koha saavutanud rootslane William Poromaa (+46,4). Esikümnesse mahtusid ka rootslane Calle Halfvarsson (+1.14,2), sakslane Friedrich Moch (+1.14,9), prantslased Jules Lapierre (+1.15,4) ja Clement Parisse (+1.16,5) ning soomlane Perttu Hyvärinen (+1.54,9).

Alvar Johannes Alev sai 45 lõpetanu seas 35. koha, kaotades võitjale viis minutit ja 57 sekundit. Kaarel Kasper Kõrge oli 39. (+7.18,7).

Enne võistlust:

Stardinimekirjas on 66 meest, eestlasi läheb rajale kaks – Alvar Johannes Alevi stardinumber on 42 ja Kaarel Kasper Kõrgel 54.

Selle distantsi valitsev olümpiavõitja ja maailmameister on Aleksandr Bolšunov, kuid tänavusel MM-il venelased võistelda ei saa. Mullusel Pekingi olümpial võttis Venemaa kaksikvõidu, pronksi teenis soomlane Iivo Niskanen, kes on stardis ka Planicas. Eelmisel MM-il kaks aastat tagasi võitis hõbeda norralane Simen Hegstad Krüger ja pronksi tema koondisekaaslane Hans Christer Holund. Neist Krüger on ka Planicas stardis.

MK-sarja üldliider on norralane Johannes Hösflot Kläbo, kes alustas MM-i kullavõiduga sprindis. Distantsisõitude arvestuses on sel hooajal aga seni parim olnud tema koondisekaaslane Paal Golberg.