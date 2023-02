Aivar Rehemaa: mul pole poistele ühtegi etteheidet

"Minutid tiksusid, aga olud olid väga rasked. Alvaril oli kindlasti eesmärgiks kõrgemal lõpetada, ta on seda ka ise korduvalt välja öelnud. Ma ei oska öelda, kas ta on väga pettunud või lihtsalt pettunud. Võib-olla on tulemus rahuldav," kommenteeris Eesti suusakoondise peatreener Aivar Rehemaa.

"Kaarel Kasperile ütlesin eile, et kui ta sõidab 40 hulka, siis ta on sõidumees. Tema puhul pole 39. koht midagi, mida häbeneda. Me ei teinud täna midagi erilist, aga need olid sõidumeeste kohad. Väga raske võistlust, nad võistlesid vapralt ja mul pole poistele ühtegi etteheidet. Nad tegid oma tööd korralikult," lisas Rehemaa.

Norralased näitasid taas selget ülekaalu, teenides nelikvõidu. "Midagi pole teha. Nad teevad midagi väga hästi, eks siis ülejäänud maailm peab mõtlema kuidas ja mida. Loodan, et nende ülekaal väga kaua ei kesta," tõdes Rehemaa.