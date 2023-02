Alev 35. kohast: esmaspäeval poleks ma seda vastu võtnud

"Tuleb rahule jääda, praegu oli näide sellest, kuidas nelja päevaga võib palju muutuda. Viimased päevad on tervisega kõva võitlemine olnud. Veel eile polnud 100 protsenti kindel, kas üldse starti tulen. Klassikapool oli väga raske, kuna oli tunda, et asjad pole päris õiged. Uisupooles tundsin end täitsa okeilt, lõpus krambid veits segasid. Arvestades viimaste päevade seisundit tuleb rahul olla. Esmaspäeval poleks ma seda kohta vastu võtnud," tõdes Alev

"Esmaspäeval tegin linditrenni, kõik minu näidud ja kiirused olid väga heal tasemel. Kõik oli tehtud, ei tohtinud ainult haigeks jääda. Teisipäeva hommikul tundsin, et tervisega on natukene kahtlased lood. Nii see haigus on kerinud," jätkas Alev. "Ajastasin vormi MM-iks, mul olid kõik panused sellele pandud, aga kui koht on 35., siis ei saa öelda, et oli õnnestunud võistlus. Haiguste vältimine on üks trenni osa, aga järelikult läks sellega midagi valesti."

Alev loodab paremat sõitu näidata 15 km klassikas ja 15 km vabatehnikas. "Vabatehnikas tunnen end kindlamalt. Kindlasti tahaksin kohta parandada ja loodan, et see koht (35. - toim) ei jää siin minu parimaks."