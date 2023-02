Kristjan Pettai ja Eveli Mälk krooniti squashis Eesti meistriteks

Meeste finaalis alistas tiitlikaitsja Kristjan Pettai vanema venna Jaanuse 3:0, kuid eriti innustas kullameest 3:2 võit põnevas poolfinaalis Paul Piigiga, kuigi see röövis finaalmatšist energiat.

"Eesti squashis väga palju selliseid mänge olnud ei ole, kus mängitakse peaaegu tund aega ja see aasta oli niimoodi, et mõlemad poolfinaalid mängiti 55 minutit ja puhkuseks oli aega ainult kaks tundi, nii et ma tegin kiire külma dušši ja sooja dušši vahele ja üritasin natuke oma lihaseid ergutada," ütles Eesti meister Kristjan Pettai.

Kui Pettaile oli see viies Eesti meistritiitel, siis noorele Eveli Mälgule kolmas. Tal õnnestus finaalis alistada varasem kuuekordne tšempion Aliis Allas.

"Kuna Aliis on ka mu esimene squashitreener ja kuna ma polnud teda kunagi varem võistlustel võitnud ka, siis oli ka närv sees, et tahaks võita võistlustel ka," sõnas Eveli Mälk.

Sügisel saab Mälgust esimene naismängija USA-s, kui ta asub täisstipendiumiga õppima Drexleri ülikooli, kus on mainekas squashitiim. Ülikooli treenerile jäi ta silma noorte EM-il. Profiturniiridel loodab ta õpingute kõrvalt ka kaasa lüüa.

"Nii palju mängida, kui ma ülikooli võistluste kõrvalt saan profiturniiridel käia, et peale ülikooli oleks hea maailma edetabeli ranking, et saaks ka suurematele võistlustele peale," lisas Mälk.

Järelkasvu eest hoolitseb Eesti squashi akadeemia, mille eliitgrupis kuus noort treenimas. Samast akadeemiast on välja kasvanud ka tänased meistrid.

"Kuna squashiperekond on üsna kokkuhoidev, siis meil on see tore fenomen, et nii pikad poisid teevad trenni nii pikkade meestega koos ja see on natuke nagu Andre Agassi raamatus, et sul on 10-aastane poiss, kes teeb trenni 40-aastaste karudega ja see on mingi asi, mis on võimalik meil siin teha, sest me kõik tunneme ja tahame, et neil läheks hästi," sõnas Squashiakadeemia treener Paul Piik.

Ühised pingutused kannavad vilja ning maha pole maetud lootust, et squashist saab ühel päeval olümpiaala, siis tuleb valmis olla.

"Väike kogukond hoiab kokku ja piisab sellest kui keegi jälle viib taset üles, siis kõik teised hakkavad muretsema ja teevad ka selle võrra rohkem trenni. Kuidagi on alati see, et keegi alati leiab selle motivatsiooni, et pingutada rohkem, et ma ütleks - praegu mängitakse nii meestes kui naistes läbi aegade parimat squashi Eestis," lisas Piik.