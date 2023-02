Martin Rump hakkab Le Mans'i sarjas sõitma Hollywoodi tähega

Läbi aegade esimese eestlasena eelmisel suvel Le Mans'i 24-tunni sõidul osalenud Martin Rump alustab ELMS-i sarjas hooaega 23. aprillil Barcelona ringrajal. Lisaks etapile Barcelonas sõidetakse tänavu ka Imolas, Paul Ricardi ringrajal Prantsusmaal, Aragonis, Spa-Francorschamps rajal Belgias ning hooaeg lõpeb 22. oktoobril Portugalis, kui aastale pannakse punkt Portimao ringrajal.

Kõigi võidusõitude pikkus on neli tundi ja Aragoni ringrajal läbitav etapp on pimedas sõidetav õhtune võidusõit. Proton Competitioni sõiduvahendiks on Porsche 911 RSR 19.

"Mul on selle sammu üle väga hea meel. Eelmisel hooajal näitasime tiimina alati head kiirust ja kuigi seda ei õnnestunud realiseerida vääriliseks tulemuseks, oli eelmine aasta ikkagi meile edukas. Oluline on see, et märk sai maha ja jätsin tiimile endast hea mulje. Usun, et see oli vundament uuele kokkuleppele. Nüüd avanes minu jaoks uus uks, seda läbi Protoni tiimi. Tänavuse hooaja tiimikaaslasteks on Richard Lietz ja Michael Fassbender, kes on mõlemad legendaarsed mehed. Kindlasti on ka minul mõlemalt mehelt palju õppida," sõnas Martin Rump uue hooaja eel.

Eelmisel hooajal sai Martin Rump ELMS-i sarjas LMGTE klassis Absolute Racingu tiimiga kuuenda koha.