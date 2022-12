Tippsuusaprinter laskesuusatamise MK-sarja debüüdi eel: see on pöörane

27-aastane sloveen teatas alavahetusest kevadel.

"See on kindlasti pöörane asi. Olen end hästi tundnud, suusatasin IBU etapil kiiresti. Pean veel tegema palju tööd oma laskmisega, kuid küll see tuleb. Tahan lihtsalt kiiresti suusatada nagu alati. Tahan kogeda ja õppida nii palju kui võimalik," ütles Lampic.

Naiste 10 km sprindivõistlus algab neljapäeval, 8. detsembril kell 15.00. Võistlust on võimalik jälgida ETV kanalil.