Uues ametis Northug ERR-ile: Otepää oli üks mu lemmiketappe!

Kahekordne murdmaasuusatamise olümpiavõitja Petter Northug on alates sellest hooajast Norra TV2-s ametis ka laskesuusakommentaatorina. ERR uuris 13-kordselt maailmameistrilt Ruhpoldingi MK-etapil, kuidas üleminek laskesuusatamisele - ning üldiselt teisele poole kaamerat - tal välja tulnud on.

Kas Sa kirjeldaksid oma esimesi emotsioone, kui said kõne või meili Norra TV2-lt ja nad küsisid, et äkki tuleksid tiimi?

Olin tõsiselt õnnelik ja meelitatud. Minu jaoks on see justkui spordi tegemise teine pool. Vahendada nii murdmaad kui ka laskesuusatamist. Teha seda inimestega, kes on seda teinud juba aastaid. Ma pean veel palju õppima, aga see meeldib mulle ja ma olen elevil.

Kuidas on vaadata sporti meie, see tähendab ajakirjanike poole pealt?

Midagi ma sellest muidugi teadsin, sest olin ise sportlane. Töö on veidi teistsugune, päevad on pikemad. Me arutame palju, mis on põhiteema, millel on fookus konkreetses sõidus ja millistele sportlastele tähelepanu suunata. See on huvitav. Mina ütlen oma arvamuse raja kohta, analüüsin asju ja see kõik meeldib mulle

Kas sa avaldad ka arvamust laskmise poole kohta?

Ei, selleks on meil Ole Einar Björndalen. Mina hindan suusatamist, lumeolusid ja taktikalist poolt, aga tiirus on meil laskesuusatamise kuningas Ole Einar, nii et see on tiimile hea.

Kui palju Sa enne seda hooaega olid üldse laskesuusatamisega kokku puutunud?

Osalesin Norra juunioride meistrivõistlustel, viimast korda aastal 2004. Siis tegin oma viimase võistluse laskesuusatajana. Nooremana, vanuses 14-15 aastat sain teise koha. Olen laskesuusatamisega tegelenud, jälgin seda. See on alati Norras olnud ka väike võitlus, kumb on "uisus" kiiremad, kas murdmaa- või laskesuusatajad.

Kui erinevad on murdmaasuusatamise ja laskesuusatamise maailmad?

Minu seisukohalt on nad ühesugused. Mulle meeldib töötada erinevate aladega. Laskesuusatamine on veidi kompaktsem, siin on lühemad suusaringid ja legendaarsed võistluskeskused, kus on palju inimesi. Murdmaasuusatamises ei ole see praegu niimoodi. See on suurim erinevus.

Võrdle palun Otepää ja Ruhpoldingi võistluskeskuseid. On see üldse võimalik?

Sõitsin esimesi kordi Otepääl aastatel 2006-08, siis oli seal palju inimesi ja mulle seal väga meeldis. See oli minu üks lemmikuid etappe. Olen seal olnud ka suvistel võistlustel, mulle meeldib seal, aga Ruhpolding on siiski kompaktsem. Täna on siin väga palju inimesi ja Ole Einar ütleb, et see on üks kolmest legendaarsest staadionist.

Sina oled kõva kivi ja Ole Einar on kõva kivi, kui huvitav on teil koos töötada?

See on väga huvitav, ma õpin temalt palju laskesuusatamise kohta, ta teab kõike ja ma saan temalt kõige kohta küsida. Eile olime tund aega koos väljas ja ta on endiselt heas vormis. Ta armastab võistlusmomenti ja on suur au temaga koostööd teha.

Oled Sa Norras juba laskesuusainimeste jaoks "oma"?

Sel hooajal olen ma umbes 60-70 protsenti laskesuusainimene. Ülejäänud kuulub murdmaale. TV2-s on lihtsalt laskesuusatamist rohkem ja nii ka järgmisel hooajal. Loodan, et saan jätkata ja õppida midagi järgmisteks hooaegadeks.