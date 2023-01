Esikuuikus lõpetanud Strolia: tunnen alati eestlaste poolehoidu

Vytautas, kõik Eesti laskesuusatamise fännid elavad sulle kaasa! Kuues koht, võib-olla kõige tähtsam sõit sinu karjääris?

Ma ei tea, kas just kõige tähtsam, olen korra ka neljas olnud. Ühisstardist sõidu kuuenda koha üle olen aga väga õnnelik. Muidugi tunnen alati eestlaste poolehoidu ja olen kogu riigile väga-väga tänulik! Tunnen seal end nagu kodus ja see on minu jaoks tähtis.

Viimasesse lasketiiru jõudes olid sul kõik võimalused isegi pjedestaalikoht saavutada, aga tegid ühe möödalasu. Kas see valmistas sulle pettumust?

Ma ei tunne pinget, et ma peaksin pjedestaalikohal lõpetama. Üritan lihtsalt enda tööd teha. Eksisin, ei keskendunud piisavalt ja selline on tulemus. Mõnikord eksid esimeses tiirus, mõnikord viimases: ma ei tundnud pinget, tegin lihtsalt möödalasu.