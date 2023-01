MK-sarja üldliider Simon lõpetas Ruhpoldingis võiduga

26-aastane Simon on olnud esikolmikus kuuel individuaaletapil järjest: Le Grand Bornandis oli ta jälitussõidus kolmas ja ühisstardist sõidus teine, Pokljukas sprindis teine ja jälitussõidus kolmas ning kolmas oli ta ka Ruhpoldingi tavadistantsil.

Hooaja kolmanda individuaalse etapivõidu teeninud MK-sarja liider edestas itaallannat Lisa Vittozzit (1; +2,6) ja kaasmaalannat Anais Chevalier-Bouchet'd (1; +6,7). Mainitud kolmik lahkus viimasest tiirust koos.

Kaheksa hulka sõitsid veel rootslanna Linn Persson (2; +30,7), sakslanna Vanessa Voigt (2; +41,5), rootslanna Hanna Öberg (3; +42,4), austerlanna Lisa Theresa Hauser (2; +44,6) ja rootslanna Anna Magnusson (2; +1.08,3).

Eesti laskesuusatajad ühisstardist sõidu starti ei pääsenud.

Enne võistlust:

Mass-stardis eestlasi pühapäeval ei näe, aga huvitavaid sportlasi on stardis sellele vaatamata: näiteks läheb numbri all 30 rajale Gröönimaad esindav 21-aastane Ukaleq Astri Slettemark.

Esireast pidid startima prantslanna Julia Simon, rootslanna Elvira Öberg ning itaallanna Lisa Vittozzi, aga Öberg teatas pühapäeval, et jätab võistluse vahele. MK-hooaeg on jõudnud poole peale, aga viimasel viiel individuaalsel distantsil pjedestaalile pääsenud Simon ja Öberg peavad juba põnevat võitlust suure kristallgloobuse nimel: Simonil on sarja üldliidrina koos 666 punkti, Öberg kaotab talle 51 silmaga.

Neile järgneb nelik Lisa Vittozzi (463), Dorothea Wierer, Denise Herrmann-Wick ja Ingrid Landmark Tandrevold, kes mahuvad 14 punkti sisse.