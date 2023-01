Eesti meeste sulgpalli esireket: miks peaks esisajasse jõudmine püüdmatu olema?

Praeguseks 22-aastane Kert on üsna pikalt täitnud Raul Musta järel Eesti teise reketi positsiooni. Nüüdseks on aga Must tippsportlase karjääri lõpetanud ja juhendab treenerina teiste seas ka Karl Kerti. Maailma edetabelis 215. kohal paiknev Kert ei taju, et muutunud staatust enda nahal oluliselt tunneks.

"Tõenäoliselt pärast Tallinna turniiri langen maailma edetabelis, kuna eelmisel aastal jõudsin Tallinna põhitabelis teise ringi. Sel aastal on vähetõenäoline nii edukat tulemust teha, sest tase on niivõrd kõva ja väga nimekad mängijad on kohal," rääkis Kert.

Eelmine aasta oli Kerdi jaoks märgiline. Eesti meistriks tuli küll Must, aga nooremal kolleegil õnnestus Euroopa meistrivõistlustel teha oma täiskasvanute tiitlivõistluste debüüt. Kogemust andis see palju.

"Ma ei tundnud mingisugust suurt muutust, aga kui esimest korda nii suurel võistlusel mängida, siis paratamatult tekib närvipinge sisse. Kahjuks ma ei mänginud nii hästi kui soovisin ja sain EM-ilt valusa õppetunni.

Ma ei pane ennast Rauliga ühele joonele. Pigem loodan, et Raulil läheb hästi ja ka mul läheb hästi. Rauli käe all ma ju treenin, seega sellist omavahelist võistlust meil ei ole. Kui teineteise vastu mängime, siis mõlemad tahame võita, aga muidu meil seda pole."

Musta käe alla sattus Kert pärast gümnaasiumi lõpetamist. Koroonapandeemia järel kolis ta Lõuna-Eestist ka pealinna. "Raul on tipus käinud ja ta teab, milline konkurents seal on ning mida on vaja, et päriselt läbi lüüa. Ta rõhub raskele tööle, mida sulgpall nõuab," kirjeldas Kert Musta kui treenerit.

"Olen endale seadnud eesmärgiks jõuda maailma edetabelis esisajasse. Aasta-kaks tagasi seadsin eesmärgiks jõuda 250 hulka ja see õnnetus. Miks peaks esisajasse jõudmine püüdmatu olema? Kindlasti võiksin üks päev võita Eesti meistrivõistluste tiitli. Pariisi olümpiamängud on praegu ebarealistlik, sest see ranking, mida olümpiamängud nõuavad, on top 100. Praegu olen sellest liiga kaugel."