Kurtinaitis kiitis võidu järel Tartut: Mazurs on kokku pannud hea tiimi

"Selle tõttu, et me lauda ei kontrollinud, said nad kordusrünnakuid ja me ei saanud nende tõttu rünnakul flow'd kätte," tõdes pärast mängu ERR-ile Märt Rosenthal.

"Tartu meeskond väsis, eriti neljandal veerandajal. Aga tahan vastase kohta öelda häid sõnu," sõnas Wolvesi juhendav Leedu korvpallilegend Rimas Kurtinaitis, kes tuli Soulis koos Tiit Sokuga olümpiavõitjaks. "Treener Nikolajs Mazurs on kokku pannud hea meeskonna. Arvan, et võitsime, kuna meil oli rohkem õnne. Me ei dikteerinud väljakul toimuvat."

Vilniuse Wolvesi näol on tegemist täiesti uue tippklubiga, mis loodi eelmise aasta juunis. Koduses liigas ollakse praegu viiendad ning nimekas koosseis unistab ka juba Euroliigast.

"Tegemist on uue klubiga, neil on kõrged sihid. Nad tahavad jõuda EuroCupi ja Euroliiga tasemele, nad püüdlevad kõrgele. See projekt on alles alguses, rõõm on siin olla, mängida ja neid aidata," sõnas ERR-ile Wolvesi ehk mainekaim pallur, kolm hooaega NBA-s Charlotte'is ja hiljem Madridi Realis mänginud Jeffery Taylor,