Lägreid hingab Böle kuklasse: ta ei saa endale nüüd trahviringe lubada

Sturla, ikka ja jälle: teine koht puhta laskmisega päris rasketes tingimustes. Mida sõidu kohta ütled?

Olen oma tänase esitusega äärmiselt rahul. Siin rajal ja selle publikuga on tunne hea, surud veelgi kõvemini. Minu eesmärk oli lasketiirus rahulikuks jääda ja sain sellega hakkama. Tegin kümme üsna kiiret lasku. Üldiselt olen väga rahul ja ootan jälitussõitu.

Oled praegu MK-sarjas Johannese lähim jälitaja. Kuidas seda duelli Norra koondise siseselt näed?

Teeme Johannesega igapäevaselt samu asju: läheme koos jooksma, läheme samal ajal magama. Kutid naersid üks päev selle üle, sest Johannes läks sörkima, mina tahtsin kaasa minna, aga Tarjei [Bö] ütles, et ma ei saa kogu aeg samamoodi käituda, sest ma ei võida teda nii! Pean nüüd ehk mõnesid asju teisiti tegema.

Sinu suusakiirus pole kunagi varem nii hea olnud.

Jah, siin olen teinud suure sammu edasi. Tundsin end sellel sügisel väga hästi, olen veidi raskem, veidi rohkem lihastes. Lootsin, et see annab mulle rajal veidi rohkem jõudu ja tundub, et nii ka on. Olen oma füüsilise ja tehnilise edasiminekuga väga rahul. Olen nüüd Johannese alistamisele võimalikult lähedal, 17 sekundit - see tähendab, et ta ei saa endale trahviringe lubada. Ta teab, et peab puhtalt laskma ja see võib talle lisapingeid tekitada.