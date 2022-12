Viieaastase pausi järel selgub jaanuaris taas Liivimaa karika võitja

Varasemalt on Liivimaa karikale mängitud 2003., 2004., 2005., 2008., 2011. ja 2018. aastal. Läti meeskonnad on karika pea kohale tõstnud neljal korral, viimasel kahel korral on võidukad olnud eestlased.

Järjekorras seitsmenda Liivimaa karika võitja selgitavad omavahel Eesti meister Tallinna FC Flora ning Läti meister FK Valmiera. Meeskonnad lähevad vastamisi 29. jaanuaril EJLi jalgpallihallis, mängu avavile kõlab kell 14.30.

Liivimaa karikavõistluste võitjad:

2003 – Riia Skonto

2004 – Riia Skonto

2005 – Riia Skonto

2008 – FK Ventspils

2011 – Tallinna FC Flora

2018 – Tallinna FC Flora

Liivimaa karika pani 2002. aasta lõpus välja Eesti Jalgpalli Liit. Tegemist on kullassepp Jaak Tammisti poolt taastatud tundmatu päritoluga Teise maailmasõja eelse trofeega.