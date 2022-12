Jälitussõitu pääsenud Zahkna: suusk oli siin kolmest võistluspaigast parim

Zahkna tegi kahe tiiru peale ühe möödalasu ja sai 42. koha, kaotades võitjale 2.23,2.

"Mulle tundus, et täna oli suusk senisest kolmest võistluspaigast siin kõige parem," rääkis Zahkna ERR-ile. "Lamadestiirus - pagan küll, mul on siin ka pealelaskmisel lihtsalt tulnud mingi üks viga sisse, täna ka. Pole kõige hullem, trahviga on hästi. Samas kohas lasin eelmine aasta null-null ja ei saanud jälitussõitu. Sõidupilt on kindlasti parem."

Neljapäevane võistlus toimus suuresti vihmasajus, mis Zahkna sõnul rajaolusid siiski kuigi palju ei mõjutanud. "Vihmast oli sõidu mõttes täiesti savi. On piisavalt soe, pole tuult. Kui oleks tuul, oleks täiesti teine asi, stardis sportlane võib-olla lõdiseks," sõnas Zahkna.

"Ilmateade ütles tegelikult, et sadama hakkab juba pealelaskmisel. Eeldasin, et eest on palju suurem eelis startida kui reaalsuses oli. Eeldaks, et vihm teeb raja nii pehmeks, et läheb sumpamiseks ära, aga üllatavalt on rada üpris sujuv."