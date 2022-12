Heldnal jäi jälitusest puudu kuus sekundit: kahju, et sõit järele ei tule

Neljapäeval eksimatult lasknud Heldna lõpetas 64. positsioonil, kaotades võitjale Johannes Thingnes Böle kolm minutit. Kristo Siimer pidi käima kolmel trahviringil ja sai 80. koha (+3.29,5), Raido Ränkel eksis viiel lasul ja sai 99 lõpetanu seas 84. koha (+3.46,9).

Heldna pidi rajal rinda pistma tugeva vihmasajuga. "See ei oleks võib-olla nii julm, kui oleks selline gaas peal nagu Böl või mõnel teisel. Minu võimekus teeb selle raskemaks," naeris Heldna. "Vihma ma niimoodi tähele ei pannud sõidu ajal, fännid on siin küll kogu raha eest väljas. Ühelgi etapil, mil siin käinud olen, pole pidanud trahviringi külastama. Tegelikult on mulle hea koht, kahju, et sõit järele ei tule."

64. koht on Heldna karjääri parim tulemus, varem oli ta parimal juhul saanud 74. koha. "Sellele ma ei mõtle, kas on karjääri parim või mitte. Mul on pigem hea meel, et sain ilusa nulli ja võitlesin nii palju kui oli. Moraal peale Hochfilzenit ja kõiki neid mitte rahulolu pakkuvaid sooritusi on natuke madal, pigem sain isegi hea emotsiooni," lisas Heldna.

"Eks enne iga võistlust loodan, et saaks laskmisegi vähemalt korda. See ei tohiks tegelikult nii raske olla, tuleb pihta lasta! Järjekordselt tuli 1+2, sellega mina rahul ei ole," tõdes Siimer.