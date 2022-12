Eesti tantsupaar saavutas MM-il kaheksanda koha

Aasta eest oli Konstantin Gorodilov oma uue partneri Polina Figurenkoga maailmameistrivõistlustel Ladina-Ameerika tantsudes kolmeteistkümnes. Nüüd tehti samm edasi ja saavutati kaheksandas koht.

Maailmameistriks krooniti Saksamaa paar Marius-Andrei Balan ja Kristina Moshenskaya, hõbemedalid said kaela Prantsusmaa duo Charles-Guillaume Schmitt ja Elena Salikhova ning pronksi pälvis Poola paar Edgar Marcos Borjas ja Alina Nowak.

Poolteist aastat tagasi koos võistlema asunud paar veedab saalis sisuliselt kogu päeva. Gorodilovi sõnul on mahust olulisem tehtava töö kvaliteet ja vaimne värskus.

"Meie tasemel on kõige olulisem psühholoogiline ettevalmistus. Füüsiline ettevalmistus on ka oluline, aga kui keha jaksab ja pea ei jaksa, siis tulevad vigastused. Me ei loe täpselt mitu tundi trenni teeme, aga keskmiselt veedame saalis kuus kuni kaheksa tundi. Tantsimine on meie elu," rääkis Gorodilov.

Moskvast pärit 20-aastane Polina Figurenko läks esmalt viieaastaselt iluvõimlemistrenni. Tema ema on aga võistlustantsutreener ja meelitas peagi tütre oma lemmikala juurde. Väga noorelt hakkas alaga tegelema ka 32-aastane Gorodilov, kes võitnud tiitlivõistluste medaleid nii juunioride kui täiskasvanute konkurentsis.

"Ma läksin võistlustantsu, kui olin viie ja poole aastane. Minu esimeseks treeneriks oli Eduard Korotin ja siiamaani esindan tema klubi: 26 aastat," lisas Gorodilov.

Eelnevalt Euroopa meistrivõistlustel viienda koha saanud paar on jõudnud tänavu pjedestaalile rahvusvahelistel turniirideel Hispaanias, Leedus ja Kreekas.