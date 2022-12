EM-il säranud Eesti tantsupaar: tulemused olenevad sellest, kui palju sa pingutasid

MM-i eel Tallinnas tehnikat lihvinud kogenud Eesti võistlustantsija Konstantin Gorodilov alustas poolteist aastat tagasi koostööd Moskvast pärit Polina Figurenkoga. Lühikese ajaga saavutati hea klapp ja särav paar tõi eelmisel kuul Eestile Ladina-Ameerika tantsudes Euroopa meistrivõistlustelt läbi aegade parima tulemuse - viienda koha.

"Ma arvan, et olime õigel teel, õigete treeneritega tegime trenni ja pooleteise aastaga saime väga hea vormi ja siis näitasime ilusat tantsu ja me natukene enne seda EM-i muutsime mitte stiili, vaid tantsukostüüme," rääkis Gorodilov.

"See oli minu jaoks muidugi üllatus, sest aasta eest saime EM-il 13. koha. Nüüd aastaga nii suur areng ja tulime viiendaks. Muidugi voolasid mul õnnepisarad," meenutas Figurenko.

Värskuse, täpsuse ja kiirusega võlunud paar näeb treeningsaalis kõvasti vaeva. Eelnevalt 10-tantsus kahel korral Euroopa ja korra maailmameistriks tulnud 32-aastane Gorodilov teab, et eelkõige on vaja tööd teha, mitte liigselt tulemusele mõelda.

"2016. aastal tulin Euroopa meistriks 10-tantsus ja ma ootasin, et ma saan võita maailmakad. Ja nii ootasin, närvid olid nii läbi, et ma saan selle tiitli nüüd ja lõpuks sain MM-il kolmanda koha. See õpetas mind, et pole vaja oodata, vaid on vaja näidata head taset. Tulemused olenevad sellest kui palju sa pingutasid," lisas Gorodilov.

Treeningutel õpetab Gorodilov 20-aastasele Figurenkole usinalt ka eesti keelt. "Saan suurema osa jutust aru, sest kuulan ja küsin Kostjalt, sest ta räägib eesti keeles väga tihti. Ma küsin, et kas seda tõlgitakse nii ja seda nii ning ta vastab ja tõlgib või ma leian ise infot."

Gorodilovi sõnul on ta uus, noor ja ilus partner lisaks andekusele ka väga suure tahetega ja paari pikaajaliseks sihiks on võita Ladina-Ameerika tantsudes maailmameistritiitel.