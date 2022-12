Bö: mu keha on treeningule hästi vastu pidanud

"Ma arvan, et eelmise aastaga võrreldes ei ole suurt erinevust. Mu keha on treeningule hästi vastu pidanud. Ma pean proovima seda vormi hoida," sõnas Bö intervjuus ERR-ile.

Arvestades eelmise aasta tulemusi, kas tegid suvel miskit ka teistmoodi? Või jätkus kõik vana rada pidi? "Ei teinud midagi teistmoodi, tegin asju, millesse ma usun ja millest hoolin. Vahel tunned ennast hästi, vahel mitte," vastas norralane.

"Viimased kaks kuud olen kõvasti trenni teinud. Olen treeninud palju, kuni hooaja alguseni. Nüüd olen lõpuks viimased poolteist nädalat saanud puhata. Ma arvan, et vorm on juba väga hea, mis tähendab, et tuleb hea hooaeg."

Norra koondise treeneri Siegfried Mazet' sõnul on hoolealune kõrgelt motiveeritud, sest soovib taas MK-sarja üldvõitjaks tulla.

"Ta ütles kõigile, et ta väga tahab seda. Me ütlesime talle, et tal pole muud võimalust, kui teha rohkem trenni ning teha asju, mida ta tavaliselt ei tee. Ta puhkas pikalt peale olümpiat ja siis oli ta jälle valmis treenima. Ning seda ta tegi," lausus prantslane.

"Eelmise hooaja alguses arvasime, et tal läheb natukene paremini, kuid ei läinud. Kõik läks ainult allamäge, ta ei olnud oma tippvormis. Üldiselt läks vorm paremaks ja olümpial esinemine õnnestus ideaalselt. Peale seda me teadsime, mis suunas me temaga liikuma peame. Nüüd on teda poodiumil väga hea näha."