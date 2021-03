Dopingureegleid rikkunud Läti laskesuusatäht sai võistluskeelu

Puhta laskesuusatamise eest tegutsev sõltumatu organisatsioon Biathlon Integrity Unit (BIU) on Läti laskesuusatajale Andrejs Rastorgujevsile dopingureeglite rikkumise eest määranud ajutise võistluskeelu.

BIU teatas neljapäeval, et lätlane on viimase 12 kuu jooksul jäänud kolmel korral dopinguametnikele kättesaamatuks ja on seetõttu saanud ajutise võistluskeelu.

"Reeglite järgi peab iga sportlane oma andmeid korrektselt täitma, et neid saaks võistlusväliselt testida. Kui seda pole tehtud, on sportlane vastutav," lisas BIU.

Kolmekordsel Euroopa meistril on kaks nädalat aega jagada omapoolseid selgitusi.

Läti Delfi kirjutab, et Rastorgujevsi advokaat on üritanud olukorda lahendada alates sügisest, kuid portaali sõnul tundub praegu, et lätlasel ei õnnestu võistluskeelust pääseda. Läti olümpiakoondise (LOV) esindaja Marita Vilcina sõnul sai ka LOV võimalikust diskvalifitseerimisest teada juba sügisel.

"Teame, et sportlane on 12 kuu jooksul kolmel korral oma asukoha märkimisel eksinud ja teda võib nüüd oodata kaheaastane võistluskeeld. Selle üle otsustab Rahvusvaheline laskesuusaliit," sõnas Vilcina.

Rastorgujevs pole alates sügisest kasutanud ka Läti olümpiasportlastele mõeldud rahalist toetust, mille peaks dopingukaristuse korral tagasi maksma.

32-aastane lätlane krooniti 2014. aastal ja ka tänavu 20 km distantsil Euroopa meistriks, auhinnakapis on ka 2018. aasta 10 km sprindi EM-kuld. MK-sarjas on ta kahel korral jõudnud pjedestaalile.