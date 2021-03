Võistluskeelu saanud Läti laskesuusatäht: ma pole keelatud aineid kasutanud

Puhta laskesuusatamise eest tegutsev sõltumatu organisatsioon Biathlon Integrity Unit (BIU) teatas neljapäeval, et lätlane on viimase 12 kuu jooksul jäänud kolmel korral dopinguametnikele kättesaamatuks ja on seetõttu saanud ajutise võistluskeelu.

"Reeglite järgi peab iga sportlane oma andmeid korrektselt täitma, et neid saaks võistlusväliselt testida. Kui seda pole tehtud, on sportlane vastutav," lisas BIU.

Reedel sotsiaalmeedias tehtud postituses avaldas Rastorgujevs tekkinud olukorra pärast kahetsust, ent rõhutas, et pole keelatud meetodeid kasutanud.

"Soovin tekkinud olukorra pärast vabandust paluda. IBU otsus ei tulnud üllatusena, kuid lootsin kuni viimase hetkeni, et nad kuulavad mind ja hindavad kõiki fakte. Tunnistan, et olen teinud inimlikke vigu, kuid need on olnud tehnilist laadi," kirjutas kolmekordne Euroopa meister.

"Ma ei ole kunagi kasutanud keelatud aineid või võtteid. Ma propageerin avalikult puhast ja õiglast sporti. Kahju, et minu ausat suhtumist ei väärtustata ainult tehnilise vea pärast."

"Seda kõike on hetkel väga raske aktsepteerida. Hooaja algusest peale olen püüdnud selgitada fakte ja asjaolusid, mida kahjuks ei arvestata, kui otsustasin kasutada oma õigust end lõpuni tõestada," lisas Rastorgujevs.

32-aastasel Läti laskesuusatähel, kes pole alates sügisest kasutanud Läti olümpiasportlastele mõeldud rahalist toetust, mille peaks dopingukaristuse korral tagasi maksma, on aega kaks nädalat, et jagada BIU-ga omapoolseid selgitusi.