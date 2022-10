Mets ja Zürich teenisid Euroopa liigas esimesed punktid

Külalismeeskond Bodö/Glimt läks kohtumist avapoolaja lisaminutitel Amahl William Pellegrino tabamusest juhtima. 68. minutil viigistas seisu Nikola Boranijaševic ning võidu tõi Zürichile Antonio Marchesano 95. minuti värav. Mets sekkus vahetusest mängu 84. minutil.

Võiduga avas Zürich A-alagrupis punktiarve. Valitsev Šveitsi meister hoiab kolme punktiga neljandat kohta, kuid on vaid punkti kaugusel kolmandal kohal olevast Bodö/Glimtist, mis tähendab, et eestlase koduklubil on viimases voorus võimalik kindlustada koht Konverentsiliiga väljalangemismängudele.

A-alagrupi liider ja Karl Jakob Heina koduklubi Londoni Arsenal sai Euroopa liigas esimese kaotuse, kui võõrsil jäädi 0:2 alla Eindhoveni PSV-le. Võõrustajate väravad sündisid 58. ja 64. minutil, esimese skooris Joey Veerman ja teise Luuk de Jong. Hein platsile ei pääsenud.

Arsenalil on viiest mängust kirjas 12 punkti ja PSV-l 10. Mõlemad klubid on kindlustanud edasipääsu Euroopa liiga play-off'i ringi.

Joonas Tamme koduklubi FCSB mängis Konverentsiliiga B-alagrupis 2:2 viiki Brüsseli Anderlechtiga. Yari Verschaeren viis Anderlechti 38. minutil juhtima, kuid 61. minutil sai FCSB eest jala valgeks Andrea Compagno. 15 minutit hiljem taastas Anderlechti eduseisu endine Tottenham Hotspuri ja Belgia rahvuskoondise kapten Jan Vertonghen. FCSB-le päästis viigipunkti Dawa 83. minuti tabamus.

Enne viimast vooru hoiab FCSB B-alagrupis kahe punktiga neljandat kohta ning edasipääsu võimalust Rumeenia klubil enam pole.

Konverentsiliigas pidi viienda mängu pidama ka Vlasi Sinjavski leivaisa Slovacko, kuid kohtumine Saksamaa kõrgliigaklubi Kölniga jäi tugeva vihmasaju tõttu ära. Kohtumine mängitakse reede lõunal.