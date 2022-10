EJL alustab saalijalgpalli meistriliiga täismahus otseülekannetega

Kõiki kohtumisi näeb otseülekandes EJLTV YouTube'i kanalis.

Tänavusest hooajast võtavad osa Tallinna FC Cosmos, Viimsi FC Smsraha, Tartu Ravens Futsal, JK Kohila, Narva United FC, Rummu Dünamo, Sillamäe FC NPM Silmet ja FC Jõgeva Wolves. Võrreldes eelmise aastaga on uued tulijad Aruküla Radius ja Jõhvi FC Phoenix.

Saalijalgpalli tehnilise juhi Teet Allase sõnul on Coolbet saaliliiga otseülekandes näitamine oluline liiga jälgitavuse seisukohalt. "Saalijalgpalli populaarsus Eestis on tõusuteel. Võimalus kõiki saalijalgpalli tippliiga mänge ülekande vahendusel jälgida annab ala populariseerimisele palju juurde ja see on oluline investeering liigasse," rääkis Allas.

Kolmapäeval peeti traditsiooniline superkarikafinaal, kus läksid vastamisi mullune meister Tallinna FC Cosmos ja karikavõitja Viimsi FC Smsraha. Selle mänguga andis tormihoiatuse Cosmos, kes alistas vastased lausa 5:0.

Saalijalgpalli kõrgliiga 1. voor:

Laupäev, 22. oktoober

kell 14.00 Rummu Dünamo – Tallinna FC Cosmos (Kohila spordihoone)

kell 18.00 JK Kohila – Sillamäe FC NPM Silmet (Kohila spordihoone)

kell 18.30 Viimsi FC Smsraha – Aruküla Radius (Viimsi kooli spordikompleks)

Pühapäev, 23. oktoober

kell 16.00 Tartu Ravens Futsal – FC Jõgeva Wolves (EMÜ spordihoone)

kell 17.00 Narva United FC – Jõhvi FC Phoenix (Narva spordikeskus)