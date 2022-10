Katmata peaga võistelnud Iraani ronija tulevik tekitab küsimusi

Iraani naissportlased peavad võistlustel kandma peakatet ja nende jäsemeid katma pikad, aga mitte liibuvad riided. Souli võistlusel tuli 33-aastane Rekabi neljandaks aga paljapäi.

Päev pärast võistlust kaotasid Rekabi lähedased sportlasega kontakti pärast seda, kui viimane teatas järgnenud suhtlusest Iraani ametnikuga. See vallandas hulganisti spekulatsioone ronija saatuse kohta. BBC Persiani allikate väitel võeti Rekabilt tema pass ja isiklik telefon ning teda ähvardab Iraani naastes vangla.

Teisipäeval avaldas Iraani saatkond Lõuna-Koreas, et Rekabi on pöördunud tagasi kodumaale. "Iraani Islamivabariigi saatkond lükkab tagasi kõik preili Elnaz Rekabit puudutavad valeuudised, valed ja valeinformatsiooni," teatas saatkond.

Hiljem kirjutas Rekabi oma Instagrami kontol, et peakatteks olnud hidžab kukkus tal võistlusel kogemata maha ja ta sõidab parasjagu koju tagasi. Pole küll teada, millistes tingimustes vastav teade tuli. 2016. aastal Euronewsile antud intervjuus kommenteeris ta muu hulgas ka hidžabi kandmist võistlustel.

"Alguses oli see teiste sportlaste jaoks pisut imelik. Nad olid uudishimulikud tüdruku suhtes, kes kandis sisevõistlustel nii kõrge temperatuuri juures salli üle pea ning kelle käed ja jalad olid kaetud. Mõistagi on kuuma ilma korral hidžab probleem," sõnas ta.

Sportlase koduriigis Iraanis on viimastel nädalatel leidnud aset ulatuslikud protestid, mis said alguse pärast 22-aastase naisterahva Mahsa Amini surma politsei vahi all. Võimud olid pidanud Amini kinni hidžabi sobimatu kandmise pärast ja paljud leiavad, et ka Rekabi avaldas sedasi käitudes protesti.

Kuigi sedapuhku lõpetas iraanlanna Aasia meistrivõistlused neljanda kohaga, siis varasemalt on tal samadelt võistlustelt ka kolm medalit. Lisaks tuli Rekabi mullu Moskvas peetud MM-il mitmevõistluse pronksile.