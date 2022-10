EOK loodud liikumisharrastuse sihtasutuse juhiks saab Alo Lõoke

Lõoke töötas seni kultuuriministeeriumis liikumisharrastuse arendusjuhina ning enne seda Eesti Terviseradade võrgustiku juhina. Tema esmasteks ülesanneteks on sihtasutuse kiire käivitamine ja ühtsete strateegiliste sihtide seadmine, samuti keskendumine 2023. aastal toimuva Liikumisaasta läbiviimisele.

"On viimane aeg tõsta liikumisharrastus valdkondade üleselt prioriteediks ning näha selles meie kõigi panuse olulisust. Kesised tervise- ja liikumisnäitajad ei jäta meile muid valikuid. Liikumisharrastuse kompetentsikeskuse roll on aidata viia ellu liikumispööre ning sihiks on terve, õnnelik ja regulaarselt liikuv rahvas," ütles Lõoke.

EOK asutas sihtasutuse liikumisharrastuse valdkonna üleriigiliseks arendamiseks ja koordineerimiseks lähtudes strateegia Sport 2030 eesmärkidest. Koordineerimine hõlmab teaduspõhiste arendus- ja sekkumisprogrammide algatamist ja toetamist, parimate maailma praktikate kogumist ja tutvustamist, valdkonnas tegelevate organisatsioonide hindamist, valdkonnale suunatud koolitussüsteemi arendamist ja juhtimist ning nendeks tegevusteks rahaliste vahendite sihipärast eraldamist.