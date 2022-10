Avaldati rallisõitjatest jutustava filmi "Kurvilise tee legendid" treiler

"Ott Tänak – The Movie" tegijatel valmib uus dokumentaalfilm "Kurvilise tee legendid", millest Sterotek Film on avaldanud esimese treileri. Film jutustab loo Eesti rallisõitjatest, kes 1980. aastatel Lada VFTS-idega NSV Liidu koondises kihutasid.

Üks kuldsemaid kümnendeid Eesti autospordiajaloos olid kindlasti 1980. aastad, kui ralli oli tohutult populaarne ja rallisõitjad olid staarid. Eestlased olid nii võimekad, et Liidu koondises sõitis igal hooajal mitu meie ekipaaži. Liidu koondise liikme staatus oli tipp ja sinna pääsemine iga võidusõitja unistus - oli see ju uks raudse eesriide taha.

Filmis saab osa nelja auto taassünnist, millega sõitsid omal ajal Ilmar Raissar - Rein Talvar, Vello Õunpuu - Aarne Timusk, Hardi Mets - Udo Mets ja Vallo Soots- Toomas Putmaker. Tänaseks on autod taastatud ja filmi jaoks on nendega nüüd Eestimaa kurvilistel teedel ka esimesed kilomeetrid mõõdetud.

Meestest, kes nendes autodes rooli hoidsid, on saanud aga filmi peategelased. "Hea meel on näha meie rallilegende aja jooksul üha enam kaamera ees avanemas. Nad on hakanud meid iga korraga rohkem usaldama ning on rääkinud ka lugusid, millest siiani on vaikitud," ütles filmi produtsent Eero Nõgene.

Filmimeeskond on konsultantidena kaasanud ka erinevaid eksperte. Näiteks on oma laialdaste teadmistega autospordiajaloost olnud abiks Mootorispordi Muuseumi (MOMU) asutaja Arno Sillat, kellele usaldati filmi jaoks ka VFTS-i looja Stasys Brundza intervjueerimine Leedus.

Lada VFTS oli FIA B-rühma homologeeringut omav ralliauto, mida valmistati N. Liidu autoekspordiga tegeleva ettevõte Avtoeksport tellimusel aastatel 1982-1987 Vilniuse Transpordivahendite Tehases. Lühend VFTS tähendab lihtsustatult Vilniuse transpordivahendite tehast.

Film jõuab kinodesse 2023. aastal.