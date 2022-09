Keity Meier sai MM-il kuuenda koha

Meier jäi jagama sama punktisummat viienda koha teeninud itaallanna Sara Trentiniga, võitjale Denisa Pechackovale (Tšehhi) kaotas eestlanna 26 punktiga.

Laupäeval peetud MM-i eelviimasel etapil oli stardis 22 naist. Esimesel ringil saavutas Meier kolmanda koha, ning pärast viietunnist tasavägist katsumust lõpetas ta üldjärjestuses viiendana. "Esimese kaheksa sõitja punktid olid väga tasavägised, poodiumikohad määrasid suuremat tehnilisust eeldanud katsed. Üldiselt olid katsed üsna lihtsad, kuid enda tugevuseks pean just raskemaid katseid. Esimese ringi ajal stardis oli kaheksa kraadi sooja ning kõrgemad mäetipud tervitasid meid lumemütsidega. Oli hea päev ja tugev võitlus," ütles Meier.

"Pühapäeval oli MM-sarja neljas etapp, millega ma rahul olla ei saa. Lõpetasin kaheksandana. Kukkusin ja jäin kivide vahele kinni, õnneks ei saanud viga," jätkas Meier. "Päeva kõige keerulisema ehk 11. katse suutis trahvipunktideta läbida vaid kaks sõitjat, mina nende hulgas. See andis palju enesekindlust võistlus hoolimata kehvast stardist sirge seljaga lõpetada. Poodiumist jäi puudu, kuid tegelikult mitte palju. Üldiselt on olnud hea hooaeg ja käesolev aasta on andnud mulle teadmise, mida teha paremini, et jõuda tippu. Sõidutehniliselt on areng olnud väga suur ning poodiumile pääsemiseks on mul olemas kõik eeldused," võttis Meier oma maailmameistrivõistluste kogemuse kokku.

Järgmisel nädalavahetusel stardib Meier Itaalias Monzas Rahvuste Trialil, kuhu Eesti koondis paneb tiimi välja esimest korda. Koos temaga esindab koondist värske C-klassi Eesti meister Karl Leis.