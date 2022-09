Naiste meistriliigas jätkub võitlus olulise neljanda koha nimel

Laupäeval on kavas kaks kohtumist. Kell 15 pannakse pall mängu Sepa jalgpallikeskuses, kus Tartu JK Tammeka võõrustab JK Tallinna Kalevit. Kalevil mõlguvad mõttes revanšiplaanid, sest naiskondade viimases omavahelises kohtumises noppis Tammeka võõrsil 3:0 võidu. Liigatabelis hoiab Kalev kindlalt kolmandat kohta, kui 18 mänguga on kogutud 34 punkti. Tammeka peab põnevat heitlust neljanda koha nimel, kui praegu jäädakse Tabasalust maha ühe punktiga.

Kell 17 algavas kohtumises sõidab JK Tabasalu külla Tuleviku ja Suure-Jaani Unitedi ühendnaiskonnale, kui mäng peetakse Viljandi Männimäe jalgpallihallis. Naiskonnad peavad liigatabelis võitlust vägagi erinevatele kohtadele. Uustulija Tabasalu loodab pärast tabeli poolitamist jätkata kohtumisi ülemises pooles ning selle jaoks on vaja kinni hoida neljandast kohast. Ühendnaiskonna hooaeg on seni kulgenud üle kivide ja kändude ning praegu ollakse viie punktiga viimasel ehk kaheksandal tabelireal. Koht eespool olevast Põlva Lootosest ollakse maas kahe punktiga.

Tabasalu poolkaitsja Natali Sigijane: "jäänud on kolm mängu enne kui tabel poolitatakse ning teame, kui oluline iga mäng on. Saime eelmise nädala mängust enesekindlust juurde, kuid ei saa tulevat vastast alahinnata. Läheme hea emotsiooni ja tugeva tahtega kolme punkti järele."

Pühapäeval on võistlustules samuti neli naiskonda. Kell 12 saab alguse Soccernet TV kohtumine, kui Tallinna FC Flora võõrustab Lilleküla harjutusväljakul Pärnu JK Vaprust. Flora hoiab liigatabelis 54 punktiga esikohta, kui seni pole liigas punkte kaotatud. Vaprus hoidis liigas pikalt neljandat positsiooni, kuid on praeguseks langenud kuuendaks, kus ollakse 17 punktiga. Flora käis väljakul ka kolmapäeval, kui võõrsil alistati Põlva Lootos 11:1.

Flora abitreener Maria Sootak: "oleme taas tagasi tavalisel liigalainel ja eesmärk on kodus sellel laineharjal kõrgelt edasi sõita."

Kaitsja Kelly Rosen: "Pärnuga kodumäng, tahame jätkata võitude lainel."

Kell 15 on kavas vooru viimane mäng, kui Põlva Lootospargis kohtuvad Põlva FC Lootos ja Saku Sporting. Kui Sporting on medalijahil, hoides 41 punktiga teist kohta, siis Lootos heitleb liigasse püsimajäämise nimel. Praegu hoitakse seitsme punktiga eelviimast ehk seitsmendat positsiooni. Omavahel on tänavu vastamisi mindud vaid korra, kui Sporting jäi peale tulemusega 3:0.

Lootose peatreener Kaido Kukli: "teine karm mäng järjest tugeva vastase vastu. Sooviks skoori mõistlikkuse piires hoida."

Ründaja Kärt Hüdsi: "tuleb teha väga hea mäng, et Sakut üllatada. Loodan, et vaatamata tihedale mängugraafikule oleme mänguks heas füüsilises konditsioonis ja suudame pakkuda Sakule korraliku lahingu."

Sportingu ründaja Emma Treiberg: "soovime luua ilusaid rünnakuid, mille realiseerimisprotsent on võimalikult kõrge."