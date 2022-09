Olümpiavõitjad allkirjastasid treeneritasude tõstmiseks ühispöördumise

Olümpiavõitjate pöördumine täispikkuses:

*

Kui mõtleme meie elu ja tegemisi mõjutanud inimestele, siis on auväärsel kohal treenerid.

Usume, et sajad tuhanded spordiklubides ja spordikoolides spordiõpetust ning liikumisrõõmu saanud eestimaalased väärtustavad spordiõpetajate – treenerite rolli nii oma kujunemisel elujaatavate väärtushinnangute kandjateks kui ka õpetamisel, kasvatamisel ja hoidmisel sportliku eneserealiseerimise teel.

Mis saaks olla lastevanematele ja vanavanematele veel veenvama kindlustunde loojaks kui see, et lapsed ja noored on haaratud arendava ning tervistava regulaarse sportimisega heas seltskonnas ja koolitatud treeneri juhendamisel.

Tahame ju kõik, et meie rahvas rohkem liiguks ja spordiks, oleksid tervemad ja pikaealisemad. Noores eas omandatud harjumuste, oskuste ja elustiili elukestvaks kujundamisel on tugev mõju meie riiklusele, majandusele ja vaimule.

Mõista ja kiita tuhandete treenerite tööd saavad kõik asjaosalised, seda ametit kandvaid ja treeneritööd tegevaid pühendunud inimesi hinnata ning väärtustada meie valitud juhid ja seatud institutsioonid.

Avaldame siirast toetust kultuuriministrile tema plaanides seada treeneritasude tõstmine oluliseks prioriteediks juba 2023. aastal ja viia jätkuva ning järjekindla toetusstrateegiaga treenerite töötasu lähiaastatel Eesti keskmise palgani!

*

Alla kirjutanud olümpiavõitjad: Julia Beljajeva, Erki Nool, Kristina Šmigun-Vähi, Irina Embrich, Aavo Pikkuus, Jaan Talts, Gerd Kanter, Erika Salumäe, Svetlana Tširkova-Lozovaja, Erika Kirpu, Tiit Sokk, Jaak Uudmäe, Katrina Lehis, Ivar Stukolkin