12 miljoni eest müüdud pesapallikaardist sai ajaloo kalleim spordimeene

Üheks ajaloo parimaks pesapalluriks peetav Mantle mängis kogu oma aastatel 1951-68 kestnud karjääri jooksul New York Yankeesi meeskonnas, pühapäeval müüdud kaart on tema debüüthooajast, mille spordimeenete firma Topps avaldas aastal 1952.

Eelmine omanik Anthony Giordano ostis kaardi 1991. aastal 50 000 dollari eest. "Teadsime alati, et see kaart purustab rekordeid ja ootusi," rääkis Heritage'i spordioksjonite direktor Chris Ivy. "Ese on täiuslikus seisukorras ning et selline Mantle'i kaart on 70 aastat sellises olekus säilinud, on tõeline ime."

Eelmine spordimeenete eest makstud rekordsumma oli 9,3 miljonit dollarit, mis maksti tänavu mais Diego Maradona 1986. aasta MM-il kantud särgi eest. Spordikaartide rekord, 7,25 miljonit, kuulus seni sajandivanusele Honus Wagneri pesapallikaardile.