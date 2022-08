Augusti viimasel laupäeval toimub 50. korda ümber Ülemiste järve jooks

Võistluskeskus, stardi- ja finišikoridor asuvad AS Tallinna Vee Ülemiste Veepuhastusjaama territooriumil, aadressil Järvevana tee 3.

Distantsi pikkus on 13,8 kilomeetrit, millest enamik kulgeb vahetult Ülemiste järve ääres asuvatel radadel, kuhu inimesed muul ajal ligi ei pääse. Korraldajate kinnitusel avanevad võistlusrajalt ainukordsed vaated järvele. Jooksmine Ülemiste järve sanitaarsoonis teebki sellest kõige unikaalsema jooksu Eestis, kuhu lubatakse üksnes eelnevalt registreerunud võistlejad.

Võistluskeskus avatakse kell 9.30, mil algab ka stardimaterjalide väljastamine ja kohapeal registreerimine.

"Kui eelneval paaril aastal piiras võistlusel osalemist COVID-19 haiguse levik, siis tänavu ootame taas rohkelt jooksuhuvilisi," ütles järvejooksude korraldaja Stamina Spordiklubi juht Urmo Raiend. Võistlusele eelregistreerunutest on vanim jooksja 83-aastane.

Jooksupäeva Ülemiste järve ääres avavad lastejooksud. Lastele kõlab start kell 11 ning registreerimine selleks algab kell 10.

"Lastejooksule ootame tänavu ligi 250 last vanuses kuni 12 aastat," ütles Raiend. Tema sõnul võistlevad kõige nooremas vanuseklassis 3-4-aastased, kuid sageli osalevad jooksul isegi aastased lapsed, kes ületavad finišijoone koos emaga.

Lisaks kuulub Ülemiste jooksupäeva programmi juba 18. korda ka metsajooks, mille 5,5 km pikkusest rajast pea pool kulgeb samuti järve vahetus läheduses. Start antakse kell 12. Sel aastal on Ülemiste metsajooksul eraldi arvestus ka noortele. Noorjooksjad saavad auhinnatud kahes vanuseklassi, sünniaastatega 2006 – 2007 ning 2008 ja hiljem.

50. jooks ümber Ülemiste järve lõpetab ühtlasi 2022. aasta Maru järvejooksude sarja. Meestest läheb sarja liidrina viimasele etapile vastu Roman Fosti ja naiste arvestuses Pille Hinni.

"Pea 90% meie klientidest saab oma joogivee pinnaveest, mis on erinevalt põhjaveest taastuv ressurss. Lisaks on järvest saadav joogivesi ülimalt hea kvaliteediga. Viimase poole aasta jooksul võetud üle 1500 proovi kinnitavad, et meie joogivesi vastab kõikidele nõuetele. Kord aastas avame veepuhastusjaama territooriumi linnarahvale, et inimesed mõistaksid paremini Ülemiste järve tähtsust ja väärtustaksid selle erilisust," ütles AS Tallinna Vesi juhatuse esimees Aleksandr Timofejev.