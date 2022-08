Hollandi koondise raudvara sai trennis vigastada ja võib MM-i vahele jätta

Pühapäeva lõunal pidas Roma maha mängueelse trenni, kui esmaspäeva õhtul võõrustatakse Serie B-st selleks hooajaks tippseltskonda tõusnud Cremonese meeskonda. Trenn lõpetati aga ilma Hollandi koondise poolkaitsja Wijnaldumita, kes murdis parema jala sääreluu, vahendab Soccernet.ee.

Roma klubi ega Itaalia meedia pole avalikustanud, kuidas hollandlane nõnda õnnetult viga sai, ent taolisest vigastusest taastumine võtab aega mitmeid kuid, mistõttu jääb Wijnaldum suurema tõenäosusega sügisesest MM-finaalturniirist eemale. Hollandi koondis loositi A-alagruppi koos võõrustaja Katari, Aafrika meistri Senegali ning Ecuadoriga.

Wijnaldumi mängijaõigused kuuluvad PSG-le, kes laenas 86 korda Hollandi koondist esindanud poolkaitsja tänavuseks hooajaks Romale. Itaalia klubi eest jõudis ta sel hooajal mängida vaid korra.

Following an injury sustained during training this afternoon, Georginio Wijnaldum subsequently underwent medical teasts that confirmed the presence of a fracture to the tibia in his right leg.



The player will undergo further assessments in the coming days.



FORZA GINI!#ASRoma pic.twitter.com/3i0EU7w052