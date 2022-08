­Saalijalgpalli UEFA Meistrite Liiga turniir toimub Tallinnas

Juunis sai selgeks, et Tallinn on üks kaheksast linnast, kes said õiguse võõrustada kolme riigi meistreid. Tallinnas 25.- 28. augustini peetavale turniirile sõidavad Slovakkia, Iirimaa ja Walesi klubid. Järgmisesse ringi pääseb vaid alagrupi võitja, seetõttu on oodata kõikides mängudes tuliseid heitlusi.

Turniiri ajakava:

25. augustil 16.30 FK Lucenec (Slovakkia) – FC Cardiff (Wales)

25. augustil 19.30 FC Cosmos – Blue Magic FC (Iirimaa)

26. augustil 16.30 Blue Magic FC (Iirimaa) – FK Lucenec (Slovakkia)

26. augustil 19.30 FC Cosmos – FC Cardiff (Wales)

28. augustil 15.30 FC Cardiff (Wales) – Blue Magic FC (Iirimaa)

28. augustil 18.30 FC Cosmos – FK Lucenec (Slovakkia)